«ديوا» تختتم الدورة الـ 15 من «مهندس المستقبل»

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الدورة الـ15 (الصيفية) من مخيم «مهندس المستقبل» التي نظمتها الهيئة، بمشاركة 30 طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة، ممن تراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً.

واستضافت أكاديمية الهيئة فعاليات «مهندس المستقبل» الهادفة إلى توسيع معارف الطلاب حول مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن المعلومات، وبناء الهياكل الميكانيكية المركبة، وإنترنت الأشياء. وأفادت الهيئة في بيان، أمس، بأن الفعاليات تضمنت ورش عمل وأنشطة توعوية وتربوية لتعزيز قدرات المشاركين العلمية والشخصية والفنية، وتشجيعهم على إبراز مواهبهم، وصقل مهاراتهم في شتى الجوانب.