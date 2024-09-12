21 شركة ناشئة تنضم إلى «HUB71» في أبوظبي

أعلنت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أمس، استقبال 21 شركة ناشئة في المجموعة الـ15 المنضمّة إليها، ما يزيد العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي تدعمها «Hub71» إلى 243 شركة.

وأفادت في بيان، أنه بعد عملية اختيار دقيقة، ستدخل الشركات الجديدة في برنامج «Access» من «Hub71»، وفي منظومتيها المتخصّصتين للأصول الرقمية «Hub71+ Digital Assets» والتكنولوجيا المناخية «Hub71+ ClimateTech»، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه المجموعة وصل إلى 134.9 مليون دولار (نحو 495.08 مليون درهم).

وتمّ اختيار الشركات الناشئة الجديدة من بين أكثر من 1228 طلباً للانضمام إلى «Hub71»، منها 17 شركة ناشئة مقرها خارج دولة الإمارات، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»، أحمد علي علوان، إن «المجموعة الـ15، تضم شركات ناشئة تتميز بريادتها وقدرتها على المساهمة في منظومة التكنولوجيا في أبوظبي»، لافتاً إلى أن «(Hub71) تقدم دعمها لرحلة مؤسسي الشركات الناشئة في أبوظبي، وتسريع تأثيرهم على مستوى العالم من خلال توفير فرص الاستثمار لهم وتعزيز وصولهم إلى الأسواق».

وأضاف أن «أكثر من نصف المجموعة الـ15، تتكون من شركات ناشئة في مرحلة التأسيس ومرحلة السلسلة (A)، ما يشير إلى قدرة (Hub71) على توسيع نطاق المشاريع في مراحلها المبكرة».

وأوضح أن الشركات المختارة، تعمل في قطاعات مختلفة تتضمن: التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المناخية والتكنولوجيا التعليمية والتنقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أنها ستسهم بدور فعّال في تعزيز المرونة والنموّ المستدام لاقتصاد أبوظبي.