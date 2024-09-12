41.85 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» منذ بداية 2024

أظهرت إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات «سوق دبي المالي»، صعود مؤشر السوق بنسبة 7.05% خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى نهاية جلسة تداول أمس، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى إنهاء الشركات المدرجة لموسم قوي من النتائج النصفية والتوزيعات النقدية المرحلية.

وقفز مؤشر السوق من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر 2023 وصولاً إلى 4346.42 نقطة في نهاية جلسة تداول يوم أمس، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 41.85 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 729.35 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وتلقى «سوق دبي المالي» دعماً رئيساً من أسهم البنوك ذات الثقل الأكبر في وزن المؤشر، بعد إعلانها نتائج نصفية قياسية.

إلى ذلك، أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، بدء التداول على أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي» المتخصصة بتقديم خدمات الهندسة، والتوريد، والبناء لمشروعات المتعاملين البحرية والبرية في قطاع الطاقة، والتابعة لمجموعة «إن إم دي سي».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، عبدالله سالم النعيمي، إن هذا الإدراج يعزز رؤيتنا لسوق رأسمال ديناميكي ومتنوع، لافتاً إلى أنه وبفضل خبرتها في قطاع الطاقة وسجلها الإبداعي، تعمل «إن إم دي سي إينيرجي» على تعزيز سوقنا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مصادر النمو المستدام في الإمارات.

وأضاف: «يعكس وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم على هذا الاكتتاب ثقة المستثمرين في (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ويؤكد دورنا في تنويع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين، والمساهمة في نمو الجهات المصدرة، وباعتباره الطرح السادس لـ(سوق أبوظبي للأوراق المالية) هذا العام، فإنه يعزز التزام أبوظبي بالتنويع الاقتصادي، ويؤكد دور السوق المالي كمحرك رئيس للتنمية المستدامة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، محمد حمد غانم حمد المهيري، إن إدراج الشركة يتوج إنجازاً استثنائياً سيسهم في رسم ملامح جديدة كلياً لأعمال الهندسة والتوريد والبناء في أبوظبي وخارجها.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«إن إم دي سي إينيرجي»، أحمد الظاهري، إن النجاح الباهر للطرح العام الأولي للشركة يعكس الثقة الراسخة التي يتمتع بها مجتمع الاستثمار في قدراتنا وأعمالنا، ونرحب بالمستثمرين في أعمالنا، ونثمن مشاركتهم في رحلتنا الطموحة لتحقيق المزيد من النمو، والتي تسهم جليّاً في تحقيق تطلعات وطموحات إمارة أبوظبي.