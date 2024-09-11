«نون» تدعم روّاد الأعمال والشركات الصغيرة في دبي

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، توقيع اتفاقية تعاون مع منصة «نون» الرقمية المحلية، لإطلاق برنامج تجارة إلكترونية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.

وتأتي الاتفاقية في إطار مشروع «تجار دبي» الذي يندرج ضمن الحزمة الأولى من المشاريع التحولية لأجندة دبي الاقتصادية «D33» لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجّار دبي في مختلف القطاعات الرئيسة، وتهيئة البيئة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي لاعتماد قنوات وأدوات رقمية جديدة تتيح لهم توسيع أعمالهم محلياً ودولياً.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ومؤسس موقع «نون»، محمد العبّار، من قبل كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري، والرئيس التنفيذي لمنصة «نون»، فراز خالد.

ومن المقرّر، أن يركّز البرنامج في بدايته على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الوجود بشكل أساسي على منصة التجارة الإلكترونية، وبعدها التوسع وتحقيق الازدهار في الأسواق الرقمية.

وستقدّم مبادرة «تجّار دبي»، بموجب الشراكة مع «نون»، مجموعة من الحوافز لدعم التجار للمرة الأولى، وكذلك الناشطين مسبقاً في هذا المجال للاستفادة من مميزات المنصة. كما يمكن للتجار الإماراتيين الاستفادة من مزايا إضافية، بما في ذلك الدعم الشخصي من خلال برنامج «نون محلي».

وتشمل قائمة الحوافز والدعم المقدمة لمشتركي «تجّار دبي»، دعم عمليات التأسيس، والتدريب، وزيادة وجود وحضور البائع، وسرعة التوصيل.