«دبي الجنوب» تمنح عقد مقاولات بـ 150 مليون درهم

أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات منح شركة التراث الأصيل للمقاولات عقد إنشاء بقيمة 150 مليون درهم، لبدء أعمال البناء في برج «ساوث ليفينج»، المشروع المخصص للشقق السكنية في منطقة دبي الجنوب، والذي تمّ إطلاقه في يونيو الماضي بخطة سداد بعد التسليم، استجابة للطلب المرتفع على الشقق الواسعة في «دبي الجنوب».

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول من عام 2027، حيث سيشمل 209 وحدات سكنيّة، تشمل استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى مرافق متنوعة.

وقال المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، نبيل الكندي، إن «الطلب على الشقق السكنية في (دبي الجنوب) شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد الإعلان عن تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي في أبريل، شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية بشكل عام، ما انعكس على ارتفاع المبيعات والإيجار للعقارات في (دبي الجنوب)».

يشار إلى أن «دبي الجنوب» تعمل على تعزيز المنطقة السكنية فيها، التي تعد حالياً موطناً لأكثر من 25 ألف نسمة، بالمرافق المريحة والملائمة، بما في ذلك الحدائق العامة، والملاعب الرياضية، والمحال التجارية، و«هايبرماركت» تبلغ مساحته 50 ألف قدم مربعة، ومسجد، ومحطة بترول، وخط عام للحافلات يربط المنطقة بمحطة «مترو إكسبو».