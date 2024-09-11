إطلاق دفعة من برنامج تطوير قادة القطاع المصرفي

أعلن «معهد الإمارات المالي»، أمس، إطلاقه رسمياً الدفعة الثامنة من برنامج تطوير القادة، بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة «أكسفورد» البريطانية.

وقال المعهد، في بيان، إن البرنامج يشهد مشاركة 30 مواطناً من قادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، من مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الرائدة، وهي مصرف الإمارات المركزي، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، كما يشارك في البرنامج نخبة من ممثلي المؤسسات المالية البحرينية.