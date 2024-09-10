13 شركة مدرجة تعيّن «موفر سيولة» منذ بداية 2024

تواصل الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية الاستعانة بمزيد من مزودي السيولة، بهدف زيادة حجم التداول اليومي، والحد من التقلبات السعرية، وزيادة عدد الصفقات على أسهمها.

ورصدت «الإمارات اليوم»، بحسب إفصاحات وبيانات صادرة عن تلك الشركات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، إعلان 13 شركة مدرجة تعيين موفر جديد للسيولة أو تجديد عقود مع شركات خدمات مالية للهدف ذاته، كان أحدثها إعلان شركة «بروج بي إل سي» في 22 أغسطس الماضي تعيين شركة «كيو إم إم»، موفراً للسيولة على أسهمها المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما أعلنت شركة «وطنية إنترناشيونال القابضة» المدرجة في سوق دبي المالي، منتصف الشهر الماضي تعيين شركة «الرمز كابيتال» موفر سيولة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

وحصلت مجموعة «جي إف إتش المالية» المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين خلال يوليو الماضي على الموافقات اللازمة لتعيين صانع سوق وموفر سيولة، فيما عينت شركة «أدنوك للحفر» المدرجة بسوق أبوظبي في مطلع الشهر ذاته، «الرمز كابيتال» موفر سيولة.

ووافق مجلس إدارة شركة «أمانات القابضة» المدرجة بسوق دبي، خلال اجتماعه في 17 يوليو الماضي، على الدخول في صفقة «الرمز كابيتال»، لتوفير خدمات موفر السيولة لسنة واحدة في سوق دبي المالي، وذلك مقابل 37 مليون درهم.

وفي 11 يونيو الماضي، أعلنت شركة «دبي للاستثمار» المدرجة بسوق دبي، تعيين شركة «إكس كيوب» موفراً للسيولة على أسهمها المدرجة، وإدخالها عروض الأسعار اليومية ثنائية الاتجاه في نظام التداول في السوق ضمن المعايير المحددة والمتفق عليها.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» المدرجة بسوق دبي، تعيين شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية مزود سيولة لأسهمها التي أعيد التداول عليها يوم 29 مايو 2024 وذلك ضمن الفئة الثانية.

وخلال مايو أيضاً، عينت شركة «الأنصاري للخدمات المالية» المدرجة بسوق دبي المالي «الرمز كابيتال» موفر سيولة.

وفي مطلع الشهر مايو نفسه، عينت شركة «بي إتش إم كابيتال» المدرجة بسوق دبي موفر سيولة على أسهم «أجيليتي جلوبال بي إل سي».

كما أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية تعيين «الرمز كابيتال» موفر سيولة لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي مطلع أبريل الماضي، أعلنت «بي إتش إم كابيتال» تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم «فينكس كروب» المدرجة في سوق أبوظبي.

أما مارس الماضي، فشهد تعيين شركة «إكس كيوب» موفر سيولة لشركة «باركن» المدرجة في سوق دبي المالي، فيما تم تجديد تعيين شركة «الرمز كابيتال» المدرجة في سوق دبي موفر سيولة لأسهم البنك العربي المتحد المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي منتصف يناير، عينت شركة رأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي، شركة «بي إتش إم كابيتال» المدرجة بسوق دبي موفر سيولة.

إلى ذلك، قال خبير أسواق المال، محمود عطا، إن موفر السيولة يهدف إلى تعزيز السيولة على أسهم الشركات المدرجة من خلال آلية تداول تحافظ على هوامش منخفضة بين سعري العرض والطلب، وزيادة حجم التداول اليومي والحد من التقلبات السعرية، ما يساعد على خفض أثر مخاطر ضعف السيولة على الأسهم المدرجة.

وأضاف أنه يتم إبرام اتفاقيات توفير السيولة لتواكب متطلبات محددة من قبل الشركات المدرجة، مشيراً إلى أنه يتم تحديد معايير عامة في بداية أي اتفاقية، على أن يتم تخصيصها لاحقاً لمواءمة أهداف الشركة المدرجة والتي قد تشمل رغبة الشركة في تحقيق شروط إدراج أسهم الشركة في مؤشرات الأسواق الناشئة.

من جهته، توقع نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب، أن يؤدي دخول المزيد من موفري السيولة للسوق إلى زيادة ملحوظة في عدد الصفقات وتحسين جودة التداول وتعزيز عمق السوق بشكل عام.

وقال إن الشركات الموفرة للسيولة موجودة منذ سنوات، وهي ميزة تفيد بعض الشركات التي تكون السيولة فيها معدومة أو ضعيفة، مؤكداً أهمية تفعيل دور صانع السوق في أسواق الإمارات.