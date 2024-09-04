«دي بي ورلد» توسِّع نطاق خدماتها اللوجستية لتشمل «التجزئة» و«الكيماويات»

وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» نطاق خدماتها اللوجستية المتخصصة، لتشمل المتعاملين في قطاعي التجزئة والكيماويات، مضيفةً بذلك قدرات وخبرات جديدة إلى شبكاتها العالمية الخاصة بالبنية التحتية لسلاسل التوريد. وأفادت المجموعة في بيان لها بأن هذه التخصصات الجديدة تتكامل مع خبراتها الحالية في قطاعات: السيارات، والسلع سريعة التلف، والرعاية الصحية، إضافة إلى قدراتها التكنولوجية.

وكشفت «دي بي ورلد» أنها تتعامل مع أكثر من 10% من حركة التجارة الدولية المنقولة بالحاويات، وتوسِّع خبراتها المتخصصة في القطاعات المختلفة، ما يوفر مجموعة أكبر من الأدوات لتوفير حلول متكاملة للخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى ضمان جهوزية متعامليها، سواء في قطاع الكيماويات أو التجزئة أو غير ذلك، لمواجهة تحديات المستقبل بكل ثقة.

وقال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بيت سايمون: «نضيف زخماً جديداً لمهمتنا المتمثلة في قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة. ومع إضافة واكتساب خبرات جديدة، فإننا نعزز قدرتنا على تقديم خدمات لا مثيل لها لمتعاملينا حول العالم، خصوصاً أولئك الذين يسعون إلى دخول قطاع الخدمات المتخصصة في قطاعين متنوعين، ولكنهما يتطوران بسرعة في حركة التجارة العالمية، وهما قطاعا الكيماويات والتجزئة».

وأضاف سايمون: «مع هذا التوسّع، سنمنح متعاملينا الثقة الكاملة والقدرات اللازمة في مجال الكيماويات للنمو في أسواق جديدة حول العالم، وهم مطمئنون إلى أننا نطلق حلولاً جديدة للطاقة ونعمل على عمليات تتبعها، وقياسها، وتقليل تأثيرها البيئي».

وأكدت «دي بي ورلد» أنها تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الكيماويات من خلال شركتها التابعة «ليجند لوجستيكس»، وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية مقرها سنغافورة، كما ستواصل بناء هذه القدرة على المستوى العالمي لتلبية متطلبات قطاع الكيماويات الدولي الذي تبلغ قيمته 4.2 تريليونات دولار، حيث يتطلب حلولاً متطورة للخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف وتلبية المعايير البيئية والسلامة الأكثر صرامة.

وتوقعت «دي بي ورلد» تحديات متعددة وفرصاً واعدة في المستقبل، مثل الحاجة إلى توفير حلول أكثر استدامة للخدمات اللوجستية وتوسيع نطاق الخدمات لتمتد إلى أسواق ناشئة جديدة، لافتة إلى أنه تم تصميم الاستثمار في الخدمات اللوجستية الكيمياوية لدعم نمو القطاع المتوقع بمقدار تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

ولفتت «دي بي ورلد» إلى أنها توسّع أيضاً حلولها في قطاع التجزئة من خلال زيادة قدراتها في التعامل مع الشحنات البحرية والجوية، والخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد، والتخزين في المستودعات.

وأوضحت أن شركة «كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد»، التابعة للمجموعة، والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وشركتها الشقيقة «سي إن لوجستيكس»، توفران لمجموعة موانئ دبي العالمية الأدوات اللازمة لتلبية متطلبات المتعاملين على أفضل وجه في قطاعي التجزئة والأزياء.

وأكدت أن ذلك لا يقتصر على الخبرة والتكنولوجيا فحسب، بل يشمل قدرات إدارة طلبات الشراء الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الحلول تتيح إدارة فعّالة لتدفق البضائع، ما يضمن التوفير في التكاليف، والشفافية، والوصول السريع إلى الأسواق، وقابلية التوسّع في قطاع التجزئة بداية من التوحيد في المصدر، ووصولاً إلى التعامل مع طلبات الشراء للتجار.

وأكدت «موانئ دبي العالمية» أنها تواصل أداء دورها من خلال التركيز على متعامليها حول العالم، حيث تعمل على توسيع نطاق أعمالها، وبناء قدرات جديدة، وفتح طرق وحلول جديدة حيثما تكون الحاجة إليها، في وقت يظل فيه تركيز المجموعة منصّباً على الربط التجاري، وتبسيط العمليات، وتقليل التحديات، وتعزيز القدرات التقنية للمساعدة على تدفق البضائع بشكل أسرع، وقيادة مسار الازدهار والفرص على الساحة العالمية.