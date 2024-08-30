1.84 مليار درهم صافي الأرباح النصفية لـ «الإمارات للألمنيوم»

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، صافي أرباح بلغ 1.84 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. وكشفت النتائج المالية للنصف الأول عن بيع الشركة 1.3 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لـ411 متعاملاً، في 57 دولة، مقارنة بـ1.32 مليون طن في النصف الأول من العام الماضي، في حين ارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة إلى نحو 82% مقارنة بنسبة 77% في النصف الأول من عام 2023.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع الطلب على أسطوانات الألمنيوم بنسبة 18% على أساس سنوي.

وبلغ إنتاج مصاهر شركة «الإمارات للألمنيوم» في الطويلة وجبل علي خلال الفترة ذاتها، 1.34 مليون طن من المعدن المصهور، في حين أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.22 مليون طن من الألومينا خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ1.15 مليون طن، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات «البوكسيت» من شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، التابعة لـ«الإمارات للألمنيوم»، لتصل إلى 7.19 ملايين طن من «البوكسيت»، وهي المادة الخام، التي يستخرج منها الألمنيوم، مقارنة بـ6.87 ملايين طن في النصف الأول من العام 2023.