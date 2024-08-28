«دي بي ورلد» تنال مصادقة «SBTi» لتقليل البصمة الكربونية

حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» على مصادقة مبادرة الأهداف العلمية «SBTi» تقديراً لالتزامها الطموح بتقليل بصمتها الكربونية، لتكون أول مجموعة للخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط تحصل على مصادقة المبادرة.

وتتضمن خطط المجموعة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في (النطاق 1) بنسبة 42% بحلول عام 2030، اعتماداً على عام الأساس 2022.

كما تلتزم «دي بي ورلد» بتخفيض انبعاثات الغازات في (النطاق 2) بنسبة 62.2%، وفي (النطاق 3) بنسبة 28% ضمن الإطار الزمني نفسه.

وتعد مبادرة الأهداف العلمية «SBTi»، مؤسسة رائدة عالمياً في تحفيز القطاع الخاص نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ما يسهم في مكافحة تغير المناخ.

وتعد مصادقتها لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دليلاً على متانة استراتيجية الاستدامة للمجموعة «عالمنا، مستقبلنا»، وتُبرز تقدمها الكبير في تحقيق هذه الأهداف حتى الآن، إضافة إلى خططها الطموحة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات، وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم في خفض انبعاثات (النطاق 3) في أعمالهم.