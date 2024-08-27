مبيعات عقارات دبي تتجاوز 321.7 مليار درهم منذ بداية العام

تجاوزت مبيعات العقارات في دبي ما قيمته 321.77 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي عدد معاملات البيع بلغ 109 آلاف و543 معاملة، شملت بيع 88 ألفاً و396 وحدة سكنية، و9431 مبنى، و11 ألفاً و716 مبايعة لأراضٍ.

وأكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم»، أن المبيعات العقارية في دبي سجلت معدلات غير مسبوقة منذ بداية العام، مدعومة بالتنوع الكبير في المشروعات المطروحة، وارتفاع عائدات الاستثمار العقاري، فضلاً عن مزايا الإقامة والاستثمار في الإمارة، ما يرفع التوقعات باستمرار تسجيل معدلات نمو قوية.

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن القطاع العقاري في دبي سجل مستويات لافتة من حيث المبيعات منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن تنوع المشروعات وطرح أخرى جديدة، فضلاً عن ارتفاع العائدات الاستثمارية في القطاع، يدعم توقعات استمرار تسجيل معدلات نمو قوية حتى نهاية العام الجاري، لاسيما مع طرح مشروعات جديدة، خصوصاً الفلل التي لاقت معدلات طلب مرتفعة بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.

من جهته، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن تسجيل مبيعات عقارات دبي أكثر من 321 مليار درهم جاء بدعم من قوة جاذبية القطاع في الإمارة التي تستقطب مستثمرين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن المبيعات مرشحة لتسجيل ارتفاعات قوية حتى نهاية العام الجاري، وفقاً للمؤشرات السوقية الحالية، بدعم من التنوع الكبير في المشروعات المطروحة التي تتناسب مع مختلف متطلبات المستثمرين من جميع الجنسيات.

وأشار إلى أن ارتفاع عائدات الاستثمار العقاري، وجودة المشروعات، ومزايا الإقامة والاستثمار في دبي، تعد من العوامل التي أسهمت بشكل كبير في استقطاب المستثمرين لشراء عقارات في مختلف مناطق دبي.

بدوره، أكد مدير شركة «الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار، أن تنوع المشروعات العقارية في دبي، وجودتها، والمزايا التنافسية التي توفرها دبي للمستثمرين، تعتبر من المقومات التي تدعم استمرار تحقيق القطاع معدلات نمو قوية في المبيعات حتى نهاية العام الجاري.