%30 نمواً في متوسط عائد الغرف الفندقية بالإمارات

سجلت السوق الفندقية في الإمارات نمواً بنسبة بلغت نحو 30% في متوسط العائدات من الغرف المتوافرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل جائحة «كورونا»، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات العقارية. وبحسب التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد أسهم ارتفاع الطلب وزيادة معدلات التدفق السياحي إلى الإمارات في تسجيل المؤشرات الفندقية مستويات نمو متواصلة مقارنة بالعام الماضي، ومستويات ما قبل العام 2019. وأوضح أن متوسط العائدات من الغرف المتوافرة خلال الفترة بين يناير ويونيو 2024 سجل نمواً بنسبة 8.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وأفادت الشركة بأنه على أساس سنوي، سجل متوسط معدل الإشغال في جميع أنحاء الدولة حتى يونيو 2024 زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، و4.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، لافتة إلى أن الزيادة في العائدات تأتي في ظل ارتفاع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية. يشار إلى أن القطاع السياحي الإماراتي واصل نموه المتزايد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، إذ استقبلت الغرف الفندقية في الدولة، البالغ عددها 213 ألف غرفة، أكثر من 7.7 ملايين نزيل فندقي، بمعدل نمو بلغ 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصل معدل إشغال الفنادق إلى 81%، وهو من أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم، وفقاً لوزارة الاقتصاد.