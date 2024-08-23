شركات الطيران في «دبي الدولي» تشغل 30.4 مليون مقعد خلال 3 أشهر

شغلت شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي، نحو 15.2 مليون مقعد مجدول على الرحلات الجوية (30.4 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال ذروة الطلب الصيفي للعام الجاري في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وهي الأعلى على الإطلاق بحسب مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تخطت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية حاجز خمسة ملايين مقعد خلال شهرين متتاليين في يوليو وأغسطس.

وسجل مطار دبي الدولي أكبر مطار في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين نمواً بنسبة 4.8% في مستويات السعة المقعدية خلال ثلاثة أشهر في يونيو ويوليو وأغسطس 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع استقطاب المطار شركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية.

وفي الإجمال شغلت الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي، 39.78 مليون مقعد (نحو 79.5 مليون مقعد في الاتجاهين) منذ بداية العام الجاري في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس مقابل 37 مليون مقعد (74 مليون مقعد في الاتجاهين) للفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت نحو 7.5%. واستقبل مطار دبي الدولي 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مؤسسة مطارات دبي، إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق رقم قياسي جديد مع توقعات باستقبال 91.8 مليون مسافر في نهاية عام 2024.