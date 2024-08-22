«طيران الإمارات» ترفع محطات «السياحية الممتازة» إلى 21 وجهة في أكتوبر

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة طيران الإمارات أن الناقلة باتت تشغّل الدرجة السياحية الممتازة إلى 17 وجهة ضمن شبكتها العالمية حالياً، على أن تصل إلى 21 وجهة في أكتوبر المقبل.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تستعد «طيران الإمارات» لتشغيل الدرجة السياحية الممتازة إلى «طوكيو هانيدا» في الأول من سبتمبر المقبل، ومطار بروكسل في الـ11 من الشهر ذاته، إضافة إلى وجهتين جديدتين هما زيوريخ والرياض، اعتباراً من الأول من أكتوبر.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلة تشغل الدرجة السياحية الممتازة حالياً إلى 17 وجهة ضمن شبكتها العالمية، بما في ذلك دبي، إلى جانب محطات «أوكلاند» و«بنغالورو» و«كرايستشيرش» و«هيوستن» و«لندن هيثرو» و«لوس أنجلوس»، و«ملبورن» و«مومباي» و«نيويورك جون إف كينيدي»، و«سان فرانسيسكو» و«ساو باولو»، و«سنغافورة» و«سيدني» و«طوكيو ناريتا»، و«أوساكا» و«جنيف».

وقالت «طيران الإمارات» في وقت سابق، إنها تعتزم توفير خدمة الدرجة السياحية الممتازة إلى مزيد من الوجهات خلال العامين الجاري والمقبل، مع الانتهاء من تحديث طائرات إضافية من طراز «بوينغ 777»، وتسلم الطلبية الجديدة من طائرات «إيرباص A350» التي يتوقع دخول أسطولها قريباً.

وأصبحت «طيران الإمارات» أول ناقلة في المنطقة توفر للمتعاملين معها مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وتتميز مقاعد هذه الدرجة الواسعة والمصنوعة من الجلد باللون الكريمي، بعرض 19.5 بوصة، وهي مزودة بمسند رأس قابل للتعديل في ستة اتجاهات، لتمنح المتعاملين مزيداً من الراحة بمساحة تمديد تصل إلى 38 بوصة، كما يمكن إمالة المقعد للخلف بمقدار ثماني بوصات، إضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة خشبية لتناول الطعام، وطاولة جانبية، كما تتميز مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بأحدث نظام ترفيهي متطور على متن الطائرة، مع شاشة تلفزيون عالية الدقة بحجم 13.3 بوصة.

ويُعد توفير درجة «طيران الإمارات السياحية الممتازة» عنصراً أساسياً في برنامج التحديث الذي تبلغ كلفته مليارات عدة من الدولارات، ويتضمن تحديث المقصورات الداخلية لأسطول طائرات «إيرباص A380»، و«بوينغ 777».

وأعلنت «طيران الإمارات» أخيراً عن إضافة 43 طائرة أخرى من طراز «إيرباص A380»، و28 طائرة من طراز «بوينغ 777» لبرنامجها لتحديث أسطول طائراتها، ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة