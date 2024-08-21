تعاونية الاتحاد تطلق حملة تخفيضات على مستلزمات المدارس

أعلنت تعاونية الاتحاد، اليوم، عن إطلاق حملتها الترويجية الثالثة «العودة للمدارس»، تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث ستبدأ اعتبارا من يوم غد الموافق 22 أغسطس الجاري، بنسبة خصم تصل إلى 60%، وخصم إضافي لموظفي الجهات الحكومية في دبي بنسبة 10%، وذلك على مئات المنتجات والسلع الخاصة بمستلزمات المدارس.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، في بيان، إن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن أهداف التعاونية لإسعاد المستهلكين من طلبة المدارس وأولياء الأمور وجميع المشتركين في العملية التعليمية وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية لهم.

وأضاف أن الحملة الثالثة «العودة إلى المدارس» تندرج ضمن حملات العودة للمدارس السنوية العامة، والتي خصصت التعاونية لها هذا العام أربع حملات متنوعة، مشيرا إلى أن التعاونية، ارتأت إطلاقها على مراحل لتعم الفائدة على الجميع، وإثبات قدرة التعاونية على توفير المستلزمات الأساسية التعليمية بأقل الأسعار المنافسة، وذلك لتعزيز وتطوير تجربة عملائها في التسوق في جميع فروعها المنتشرة في مختلف مناطق دبي.

وذكر البستكي أن الحملة الثالثة «العودة للمدارس» مميزة، لما توفره من سلع وقرطاسية تتواكب مع متطلبات العمليات التعليمية، إذ تشمل تخفيضات على مئات السلع والمنتجات من القرطاسية والإلكترونيات وغيرها من المنتجات الأخرى التي يحتاجها جميع المستفيدين من العملية التعليمية، وذلك للارتقاء المتواصل بمستوى الخيارات التي تقدمها التعاونية للمستهلكين، لاسيما الطلبة والمعلمين والمدارس، مشيراً إلى أن جميع العروض ستتوافر على الموقع الإلكتروني والمتجر الذكي الخاص بالتعاونية.

وبيّن أن التعاونية أطلقت أيضاً ضمن حملاتها الترويجية «العودة للمدارس» حملة «اربح رسوم الدراسة»، حيث يمكن للمتسوقين الفوز بقسط دراسي بقيمة 25 ألف درهم أسبوعياً ولمدة سبعة أسابيع مقابل إنفاق 100 درهم في أي من فروع تعاونية الاتحاد أو المراكز التجارية التابعة لها أو المتجر الإلكتروني قبل 15 سبتمبر 2024، وذلك حرصاً منها على إسعاد المتعاملين.