100 جهة عارضة في «معرض الإمارات للوظائف» سبتمبر المقبل

كشف مركز دبي التجاري العالمي، أن النسخة الـ23 من «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024» الذي يقام في «دبي التجاري العالمي» في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024، تسلط الضوء على مجموعة متنوّعة من فرص العمل، وعدد عن المبادرات الملهمة لمساعدة المواطنين الباحثين عن عمل.

وأفاد المركز في بيان، بأن هذه النسخة من المعرض التي تقام تحت شعار «الشباب يستطيع»، تركّز على تمكين الشباب، ودعم سوق العمل المتطور في دولة الإمارات، خصوصاً مع تنامي اقتصاد المعرفة في الدولة، وأهمية تأهيل الشباب الإماراتي، ليكون «معرض الإمارات للوظائف 2024»، بمثابة حلقة وصل تربط المواهب بالفرص التي توفّرها أكثر من 100 جهة عارضة، وتوقعات بحضور أكثر من 16 ألف باحث عن عمل، ليكون منصّةً تساعد في إيجاد فرصة تتناسب مع أهدافهم وطموحاتهم، وقدرتهم على الابتكار في عالم الأعمال والريادة، ومنصة للخريجين الجدد، والباحثين عن مسارات مختلفة في حياتهم الوظيفية.

ويقدّم «معرض الإمارات للوظائف 2024» منصة تمكن الشباب الإماراتي من دخول سوق العمل، وبناء علاقات مهنية، ورفع مهاراتهم، واستكشاف الفرص من خلال لقاء أصحاب العمل، إضافة إلى ورش العمل والندوات التفاعلية، والعروض الملهمة، والمسابقات، وغيرها من الفعاليات التي تنعقد خلال المعرض.

وقالت مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف: «يُعد (رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024)، بمثابة خطوة مهمة نحو سوق عمل أكثر ديناميكية وشمولية في دولة الإمارات، حيث يجمع بين أصحاب العمل والمواطنين الإماراتيين الطموحين، في مكان يعزّز النمو والابتكار والفرص. وهدفنا هو تمكين الشباب الإماراتي الطموح من الحصول على المعرفة والمهارات اللازمة لمسيرتهم المهنية المستقبلية، وتقديم الرؤى حول العديد من المسارات الوظيفية المتاحة لهم، ما يساعدهم على اختيار مسارات مهنية مميزة، لتواكب سوق العمل الحديثة التي تتطلب المزيد من المهارات والمؤهلات».

وحول المشاركة في المعرض، قالت مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، عائشة الحمادي: «تعدّ مشاركة بلدية دبي في المعرض داعماً رئيساً لنهجها في جذب واستقطاب الشباب الإماراتي، وتشجيعهم على بدء مسيرتهم المهنية، ودعمهم عبر توفير فرص التطور المهني والوظيفي لهم، وتزويدهم بالمهارات المستقبلية اللازمة للتعامل بمرونة مع سوق العمل ومتطلباته».

وأضافت: «نهدف دوماً إلى رفد فرقنا في بلدية دبي بكوادر شابة مواطنة مزوّدة بمهارات معرفية وعملية نشطة في المجالات والتخصصات التي تدعم اقتصاد المعرفة، والتكنولوجيا المتقدمة. ونحرص كذلك على تطوير بيئة عمل مستدامة ومتكاملة وجاذبة للكوادر والعقول الإماراتية، ونسخر كل جهودنا لإيجاد قنوات تمكنهم من التطور المستمر وتعزيز قدراتهم من خلال برامج متكاملة ورائدة ومبتكرة للتدريب والتأهيل والإعداد المبكر، مبنية على حاجة سوق العمل واتجاهات التوظيف المستقبلية».

ولفت بيان «دبي التجاري العالمي» إلى أن من مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، العمل على تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، حيث اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس».

وتجمع «رؤية» تحت سقف واحد مجموعة من الفرص للطلاب والخريجين الجدد، إضافة إلى فرص للراغبين في الانطلاق إلى مسار جديد مع الشركات الرائدة في دولة الإمارات، إذ تتنوّع التخصصات من الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والعقارات، والشؤون القانونية، وتجتذب دورة العام الجاري شركات: «دو»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، وبنك أبوظبي التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، و«ماجد الفطيم»، و«إينوك»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«مجموعة الإمارات»، وهيئة الصحة بدبي، و«أمازون»، و«ديلويت»، و«أمريكانا»، وغيرها.

• المعرض حلقة وصل تربط المواهب بالفرص، وتوقعات بحضور أكثر من 16 ألف باحث عن عمل.