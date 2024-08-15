27 من أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة إماراتيون

تصدرت دولة الإمارات قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لـ«أقوى الرؤساء التنفيذيين» في المنطقة لعام 2024، بـ27 رئيساً تنفيذياً، حيث جاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة في المركز الثالث، فيما حل سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في المركز الثاني. وتصدر التصنيف أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة «أرامكو» السعودية، بينما جاء سعد بن شريدة الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» في المركز الرابع.

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط»، احتفظ الرؤساء الأربعة جميعهم بمراكزهم ذاتها في قائمة العام الماضي، في حين تقدم سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في الشركة العالمية القابضة (IHC) بأربعة مراكز من المركز التاسع إلى المركز الخامس في قائمة عام 2024.

كما حلَّ سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في المركز السابع، بينما جاء حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند» في المركز التاسع.

وتضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيساً تنفيذياً، تلاهم المصريون بـ21 قيادياً، ثم السعوديون بـ14 رئيساً تنفيذياً، ليشكلوا معاً 62% من إجمالي التصنيف.

ويعكس ذلك توجهاً متزايداً نحو التوطين، مع تولي معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيين محليين.

وتصدر قطاع البنوك القائمة بـ19 قائداً، تلاه قطاع العقارات بـ10 قادة، ما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين.

يشار إلى أن الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة، يقودون شركات تعمل في ستة قطاعات مختلفة.

معايير

صنفت «فوربس الشرق الأوسط»، الرؤساء التنفيذيين بالاعتماد على عوامل مختلفة، بما فيها إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، فضلاً عن الابتكارات والمبادرات التي نفذها، وحجم الشركة التي يقودها، وتأثيره في الأعمال والأسواق التي يشرف عليها. وشمل التصنيف، الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصراً.

• قائمة العام من «فوربس» تضم 100 قائد أعمال من 19 جنسية.