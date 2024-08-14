دبي تستضيف «ميبا للطيران الخاص» ديسمبر المقبل

يستضيف مطار آل مكتوم الدولي في دبي «دبي ورلد سنترال»، الدورة الـ10 من معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، في الفترة بين 10 و12 ديسمبر المقبل.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي أحمد النقبي: «يمثل المعرض المنصة الأبرز لبناء علاقات جديدة، ودفع عجلة الابتكار، بالتوازي مع النمو المستمر الذي يشهده قطاع طيران الأعمال»، مشيراً إلى أن المعرض يوفر فرصاً استثنائية لتبادل المعارف واستكشاف الصفقات التجارية، ووضع خطط عمل تتماشى مع رؤيتنا المشتركة، للارتقاء بواقع قطاع طيران رجال الأعمال.