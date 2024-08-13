ارتفاع أرباح «باركن» النصفية 6% إلى 198.8 مليون درهم

أعلنت شركة «باركن» للمواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، أمس، نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024، مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح خلال النصف الأول بنسبة 6% إلى 198.8 مليون درهم، مقارنة مع 188.1 مليون درهم صافي ربح حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان، أن الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ارتفعت بنسبة 37%، لتصل إلى 272.3 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الإيرادات، 421 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 10%، مقابل 383.2 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

وبالنسبة للربع الثاني من عام 2024 سجلت الشركة إيرادات بلغت 205.5 ملايين درهم بزيادة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 42%، لتبلغ 134 مليون درهم مع توسيع هامش الربح إلى 65% من 51%، فيما ارتفع صافي الربح بمقدار 7% ليبلغ 95 مليون درهم، على الرغم من تطبيق نسبة 9% من ضريبة الشركات ابتداء من يناير.

وتعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر، مع توقع التوزيع الأول في أكتوبر 2024، والمتعلق بأرباح النصف الأول من عام 2024.

أما بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024، والفترة اللاحقة، فتتوقع الشركة توزيع أرباح، وتكون الأعلى من أحد الخيارين التاليين: 100% من صافي ربح السنة أو التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «باركن»، أحمد بهروزيان: «أكّدت نتائجنا للربع الثاني استمرارية النمو في نشاطنا الأساسي وتفوّقنا في تنفيذ استراتيجياتنا التوسعية، ومع استمرار النمو المتسارع لعدد السكان واقتصاد إمارة دبي، تبقى (باركن) شريكاً رئيساً في دعم خطط التوسّع الطموحة للإمارة، مع التركيز على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا».