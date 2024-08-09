14.4 مليار درهم إيرادات «إعمار العقارية» في النصف الأول

أعلنت إعمار العقارية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2024، التي أظهرت أداءً ثابتاً وقوياً وكفاءة تشغيلية عالية في القطاعات كافة.

وسجّلت «إعمار» إجمالي إيرادات بلغ 14.4 مليار درهم، وأرباحاً صافية قبل احتساب الضرائب، بقيمة 7.8 مليارات درهم، محقّقة نمواً بنسبة 17% و33% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالثقة المتزايدة للمستثمرين والطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات بدبي، إضافة إلى الكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع والنمو المستمر في قطاعَيّ السياحة ومبيعات التجزئة.

وأدّت استراتيجية «إعمار» الهادفة إلى تحسين هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى تحقيق نمو بنسبة 24% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث وصلت الأرباح إلى ثمانية مليارات درهم في النصف الأول من 2024.

وتجاوزت المبيعات العقارية لإعمار في الربع الثاني من 2024، مبيعات الربع الأوّل من العام نفسه، ما أدى إلى تحقيق مبيعات عقارية قياسية للمجموعة خلال النصف الأول من 2024 بلغت 31.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 56% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

وأسهم هذا الزخم القوي في المبيعات العقارية في زيادة حجم الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، والتي وصلت إلى 90.1 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 43% على يونيو 2023، و15% على مارس 2024.

وقال مؤسس شركة «إعمار العقارية»، محمد العبّار: «حقّقت إعمار نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام، بما يعكس التزامنا بالنجاح على المدى البعيد والتركيز على رضا العملاء. وحققت استثماراتنا الاستراتيجية في المواقع الرئيسة والأصول الكبرى، عوائد تفوق التوقعات، حيث نسعى دائماً إلى تحقيق أعلى قيمة ممكنة لمستثمرينا من خلال رؤية واضحة ونهج واقعيّ في التنفيذ». وأضاف: «نحن واثقون باستراتيجياتنا التجارية وخطط تنفيذها ونشعر بالفخر لمساهمتنا في المشهد الاقتصادي لدبي، وفي ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة».

وسجّلت عمليات «إعمار» في مجالات مراكز التسوّق والتأجير التجاري إيرادات بلغت 2.8 مليار درهم، وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 2.3 مليار درهم في النصف الأول من 2024. كما شهدت مبيعات المستأجرين في قطاع التجزئة نمواً تخطى 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت الأصول الرئيسة لمراكز التسوق التابعة لإعمار على معدل إشغال يقارب 99% حتى 30 يونيو 2024.

وفي يونيو 2024، أعلنت إعمار مولز عن استثمار بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي لتوسعة «دبي مول»، حيث ستتمّ إضافة 240 محلاً جديداً.

وكان «دبي مول» قد حقّق في 2023 إنجازاً بارزاً، حيث أصبح المكان الأكثر زيارة على وجه الأرض بواقع 105 ملايين زائر، وسجلّ مبيعات تجزئة قوية للغاية. واستمرّ هذا الزخم في النصف الأول من 2024، حيث استقبل المركز التجاري رقماً قياسياً من الزوّار بلغ 57 مليون زائر، بزيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت العمليات العقارية لإعمار الدولية خلال النصف الأول من 2024 مبيعات عقارية بلغت 1.8 مليار درهم، بما يمثل نمواً قدره 50% مقارنة بالنصف الأول من 2023. وسجّلت العمليات العقارية الدولية لإعمار إيرادات بلغت 800 مليون درهم مدفوعة بمشاريعها الناجحة في مصر والهند، ما يمثّل 6% من إجمالي إيرادات إعمار.

قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه

حقّقت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه بإعمار، خلال النصف الأول من 2024، إيرادات بلغت 1.8 مليار درهم، بارتفاع قدره 9% مقارنة بالنصف الأول من 2023. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالنموّ المستمر في قطاع السياحة ومعدلات قوية في الإنفاق المحلي. وسجّلت فنادق إعمار في الإمارات، بما في ذلك الفنادق التي تقوم بإدارتها الشركة، متوسّط نسبة إشغال بلغ 78% في النصف الأول من 2024. وخلال هذه الفترة، وسّعت إعمار أيضاً محفظتها الفندقية بإضافة أربعة فنادق جديدة تضم نحو 500 غرفة.

وسجّلت محفظة إعمار من الأعمال ذات الإيرادات المستمرة، وتشمل مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتسلية والتأجير التجاري، إيرادات إجمالية بلغت 4.6 مليارات درهم إماراتي خلال النصف الأول من 2024.

«إعمار للتطوير»

حققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح خلال النصف الأول 3.34 مليارات درهم، بنمو 35%، مقارنة مع 2.48 مليار درهم في النصف الأول 2023. وحققت الشركة زيادة في مبيعات العقارات بدبي بنسبة 56% في النصف الأول من 2024، لتصل إلى 29.7 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 19 مليار درهم للنصف الأول من 2023.

وفي النصف الأول من 2024، سجلت شركة إعمار للتطوير إيرادات بلغت 7.3 مليارات درهم، وأرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بلغت 3.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 65% و47% على التوالي مقارنة بالنصف الأول من 2023.

ووصلت المبيعات المتراكمة للشركة إلى 74.2 مليار درهم، سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.