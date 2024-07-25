تجديد اعتماد شهادة «أنظمة الحوكمة الفعّالة»

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي، اعتماد شهادة المعيار البريطاني لأنظمة الحوكمة الفعالة (BS 13500:2013) للعام الثامن على التوالي، بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير في عدد من محاور الحوكمة الرئيسة، ومنها الموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر والشؤون القانونية والشؤون المالية وعمليات الشراء.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يتوافق نظام الحوكمة الفعّال الذي نتبناه مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع الاستراتيجيات وأفضل الممارسات الوطنية والدولية. ويُعدُّ التزام الهيئة بالحوكمة الرشيدة، أساساً لنموها المطرد، وعاملاً لزيادة الدخل والربحية».