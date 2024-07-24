الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للاتصالات

شهدت دولة الإمارات انعقاد أعمال الاجتماع الـ53 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، في دبي، الإثنين الماضي، وليومين، برئاسة إماراتية ممثلة في نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، المهندس محمد الرمسي. شارك في الاجتماع وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وممثلون عن عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال الرمسي: «يأتي الاجتماع ليعكس روح الفريق التي لطالما ميزت مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».