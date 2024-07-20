«الطیران المدني»: تأثیرات طفیفة لـ «العطل التقني العالمي» في العملیات التشغیلیة بمطارات الدولة

أعلنت الھیئة العامة للطیران المدني، أن الحالة العالمیة للخلل الفني التي تأثر بھا عدد من القطاعات عبر العالم، أمس، أدت إلى تأثیرات طفیفة في سیر العملیات التشغیلیة لمطارات الدولة وشركات الطیران. وأوضحت الھیئة، أنه كانت ھناك تأخیرات طفیفة في عملیات تسجیل وصول عدد محدود من الرحلات، حیث تم استخدام نظام بدیل من قبل شركات الطیران، ما سمح باستئناف عملیات التسجیل بالشكل الطبیعي. وعلى مستوى الناقلات الوطنیة، قامت الشركات بمتابعة مكثفة للوضع وإرسال تحدیثات وإرشادات فوریة للمتعاملین والمسافرین.

إلى ذلك، قال متحدث باسم مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر في عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و2 صباح أمس. وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

إلى ذلك، قال متحدث باسم «فلاي دبي»، إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيراً إلى أن «فلاي دبي» واصلت مراقبة الوضع عن كثب.

في السياق نفسه، أكد متحدث باسم «طيران الإمارات» عدم وجود أي تأثير في عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي.

وقال المتحدث، في بيان أمس: «ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير في عمليات رحلات (طيران الإمارات)».

وأضاف: «قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقت لاحق، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا».

ودعا المتعاملين، إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع «طيران الإمارات» الإلكتروني وتطبيقاتها، مع تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.

بدوره، أكد مطار الشارقة الدولي، أن جميع الرحلات والخدمات تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالخلل التقني العالمي الذي حدث أمس، مع استمرارية تقديم الخدمات والعمليات دون تأخير أو تعطيل، موضحاً الالتزام بالبروتوكول المتبع من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

يشار إلى أن خللاً تقنياً حدث أمس في أحد خوادم شركة «كراود سترايك»، وتسبب في التأثير في عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.

وأعلنت العديد من كبرى شركات الطيران الأميركية، من بينها خطوط (دلتا ويونايتد وأميركان)، وقف جميع رحلاتها في ساعة مبكرة أمس (الجمعة)، بسبب مشكلة اتصالات، بحسب إدارة الطيران الفيدرالية. كما توقفت حركة الطيران في مطار العاصمة الألمانية برلين، وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة، أنها تواجه «مشكلات فنية على نطاق واسع»، وحذرت من احتمال إلغاء رحلات.

كما أثر الخلل التقني العالمي في العمليات في مختلف البلدان، بما في ذلك المطارات الإسبانية، وشركة الطيران التركية، ووسائل الإعلام، والبنوك الأسترالية، وشركات للخطوط الجوية العالمية، والسكك الحديدية في اليابان والهند والتشيك وإيرلندا وفرنسا.