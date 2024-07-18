غرفة تجارة دبي تشارك في "باورليك البحرين 2024"

تنطلق فعاليات معرض "باورليك البحرين 2024 للطاقة الشمسية والمتجددة والتخزين وصناعة الطاقة الكهربائية"، في سبتمبر بالمنامة في ظل سعي حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز ودعم مبادرات الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف إزالة الكربون من خلال التحول في مجال الطاقة.

ومن بين الشركاء الرئيسيين للمعرض غرفة تجارة دبي ومجموعة دبي لأعمال الطاقة المتجددة (DREBG)، وجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)، وغيرها.

وقال إل. ك. فيرما، رئيس مجموعة دبي لأعمال الطاقة المتجددة: "سيكون هذا الحدث البارز منصة لاستكشاف الفرص والانخراط في المبادرات الطموحة لمملكة البحرين في مجال إزالة الكربون. نتطلع إلى التأثير الإيجابي لهذا الحدث المحوري على مشهد الطاقة المتجددة في البحرين وخارجها".

وسيُعقد المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024، بتنظيم من شركة فيرفاير، وسيشارك فيه ممثلون من جميع قطاعات منظومة الطاقة المتجددة. وسيكون موضوع المؤتمر لهذا العام حول "طموح البحرين لتحقيق الصافي الصفري - الكشف عن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أجل اقتصاد مستدام وخالي من الكربون".

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن التحول نحو الطاقة المتجددة يجري على قدم وساق في المنطقة. وقد توقعت IRENA في تقرير "آفاق تحولات الطاقة العالمية (WETO)" أن تشكل الطاقة المتجددة 26% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في المنطقة بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 جيجا طن سنويًا. كما يمكن أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة إلى 2 مليون بحلول ذلك الوقت، ارتفاعًا من 542,000 في عام 2017.