«سالك» تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن انضمامها إلى «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة»، المبادرة العالمية التطوعية لتعزيز استدامة الشركات، في خطوة استباقية لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والمساهمة في دفع مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات.

وتنضم «سالك»، بموجب هذه المبادرة، إلى أكثر من 20 ألف شركة في أكثر من 160 دولة تلتزم بتنفيذ المبادئ الـ 10 للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار رؤية الشركة طويلة المدى والهادفة إلى إحداث تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «يسرنا في (سالك) الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهو ما يؤكد على التزامنا باعتماد منهجيات عمل ملائمة تتماشى مع أعلى المعايير الأخلاقية والمسؤولية البيئية، ويسهم في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في دولة الإمارات، كما نؤمن بأهمية هذه العضوية في تمكين (سالك)، ودعمها في سبيل تكامل هذه المبادئ مع عملياتها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف: «تحرص (سالك)، في إطار التزامها بهذه المبادئ، على دعم الممارسات المستدامة التي تَعد بمستقبل أفضل للأجيال المستقبلية، حيث تعمل على استكشاف حلول مبتكرة تحد من البصمة الكربونية، وتعزز التقدم الاجتماعي لليد العاملة والمجتمعات، بما يخدم مسيرة الاستدامة والازدهار في دولة الإمارات».

وذكرت «سالك» أنها تتعهد من خلال انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بالإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه من أجل تحقيق هذه الأهداف.