«الدار» تطور مجمّعاً للمرافق اللوجستية في «مجمّع الصناعات الوطنية»

أعلنت «مجموعة الدار العقارية»، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ستعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى بمساحة 1.55 مليون قدم مربعة (144 ألف متر مربع) ضمن «مجمّع الصناعات الوطنية» في جبل علي بدبي.

وأفاد بيان اليوم بأنه وفي إطار هذه الشراكة ومن خلال المشروع الجديد، ستتمكن «الدار» من تطوير وتأجير الأصول اللوجستية ضمن «مجمّع الصناعات الوطنية»، الذي يتميز بموقع استراتيجي قرب «ميناء جبل علي» و«مطار آل مكتوم الدولي»، فضلاً عن ارتباطه المباشر بشبكات الطرق الرئيسية.

ولتلبية الطلب القوي على المستودعات ومرافق التخزين، سيستهدف المشروع مزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL)، وشركات التجارة الإلكترونية، وتجار التجزئة الراغبين بالتوسع أو الانتقال إلى المجمّع.

ويمتد مجمّع المرافق اللوجستية المصنف من الدرجة الأولى، والحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 2.36 مليون قدم مربعة (220 ألف متر مربع)، حيث سيضم ثلاثة مباني مكوّنة من وحدات مسبقة الصنع يمكن تعديلها لتوفير مرافق لوجستية بمساحات مرنة قابلة لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين.

وستتولى «الدار» تطوير المشروع بجميع مراحله، بدءاً من التَصَوُّر الأساسي والتصميم وصولاً إلى التنفيذ وأعمال الإدارة. ويأتي المشروع الجديد في إطار استثمار «الدار» الذي أعلنته اخيراً بقيمة مليار درهم، بغرض مواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي، إلى جانب خططها لتخصيص المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد تماشياً مع نمو أعمالها فيه.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الدار العقارية»، طلال الذيابي: «ستسهم هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع (دي بي ورلد) في تعزيز حضورنا في قطاع الأصول اللوجستية، كما ستدعم خططنا التوسعية في دبي عموماً».

وأضاف: «يتميز المشروع الجديد بموقعه الحيوي في مجمّع الصناعات الوطنية، مما سيمنحنا ميزة إستراتيجية في منطقة لوجستية مهمة تتميز بقربها من الميناء والطريق السريع الرئيسي بين دبي وأبوظبي. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الواسعة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول، سيكون لهذا المشروع الفريد دور محوري في دفع مسيرة نمو الدار وتنويع محفظة أصولنا اللوجستية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، عبداللّه بن دميثان: «سيسهم تعاوننا مع (الدار) في تعزيز القدرات اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، مما سيرسخ مكانتنا كمركز توزيع حيوي لمجموعة من أكبر الشركات المصنعة والشركات العاملة في قطاع السلع والبضائع الاستهلاكية سريعة الحركة».

وأضاف: «يضم المجمّع حالياً أكثر من 330 شركة تمارس عملياتها في مرافقه، وبالتالي فإن تطوير المشروع اللوجستي الجديد لـ(الدار) سيضمن توفير البنية التحتية والخدمات الضرورية لتلبية المتطلبات المتزايدة لمتعاملينا. كما تعكس شراكتنا مع الدار التزامنا الراسخ بتقديم أحدث المرافق وحلول سلاسل التوريد بالتعاون مع شركائنا».

وبحسب البيان، فإن من المقرر أن تنطلق أعمال البناء في مجمّع المرافق اللوجستية الجديد خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يكون جاهزاً لاستقبال مستأجريه خلال الربع الأخير من عام 2025.