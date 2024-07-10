«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتها إلى بوسطن

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن تحديثات على رحلاتها إلى أميركا الشمالية قبل موسم السفر الشتوي.

وأفادت الشركة بأنه، اعتباراً من 27 أكتوبر، ستزيد «الاتحاد للطيران» عدد رحلاتها المنتظمة بين بوسطن وأبوظبي من أربع رحلات أسبوعية إلى رحلة يومية، ما يوفر للمسافرين في رحلات الأعمال أو الترفيه إلى أميركا الشمالية المزيد من الخيارات والمرونة.

ولفتت «الاتحاد للطيران» إلى أن قرار زيادة الرحلات إلى بوسطن يأتي بناءً على الأداء القوي لهذا الخط، وبعد ثلاثة أشهر فقط من بدء «الاتحاد للطيران» بالتشغيل إلى بوسطن كوجهة رابعة لها في الولايات المتحدة، بعد شيكاغو ونيويورك وواشنطن، إضافة إلى تورونتو بكندا.