بناء محطة للسوائل السائبة في «جافزا» بكُلفة 150 مليون درهم

بدأت شركة أوسكار الشرق الأوسط، أمس، أعمال الإنشاء في محطة متقدمة لتخزين السوائل السائبة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بقيمة إجمالية للاستثمارات في هذا المشروع تصل إلى 150 مليون درهم.

وتمّ تخطيط مشروع المحطّة الجديدة على مرحلتين، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى بالكامل خلال 16 شهراً، وستتم في المرحلة الثانية زيادة سعة التخزين، ما يُعزز قدرات المنشأة الواقعة على جانب رصيف الميناء، وتصل سعتها الإجمالية إلى 45.4 ألف متر مكعب.

وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس للمشروع بحضور الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، والرئيس التنفيذي للعمليات، والمجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة أوسكار الشرق الأوسط، الدكتور طلال السيد.

وقال عبدالله بن دميثان: «يُوفر كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة قدرات ربط هائلة، ومرافق حديثة مصمّمة خصيصاً لقطاع البتروكيماويات الذي يُعدُّ ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ويدعم الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات التصدير بشكل كبير. ومع إنشائها في هذا المركز اللوجستي المتكامل، ستسهم المحطة الجديدة في تعزيز النموّ الإقليمي من خلال تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية المحلية والعالمية، كما ستستفيد أوسكار الشرق الأوسط من الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي في تمكين عمليات تجارية فعّالة وحلول شاملة تلبي احتياجات تجارة الكيماويات والخدمات اللوجستية في المنطقة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة أوسكار الشرق الأوسط، الدكتور طلال السيد: «تهدف منشأتنا الجديدة إلى تمكين حضورنا الإقليمي، ودعم اقتصاد المنطقة عبر إيجاد الوظائف، وتعزيز الأعمال والفرص التجارية. وتُعدُّ المنطقة الحرة لجبل علي خياراً استراتيجياً، بفضل ميزاتها الاستثنائية في تسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسة، ومعايير السلامة الصارمة، والمرافق الممتازة، خصوصاً ما يتعلق بالمواد الكيماوية المتخصصة»، لافتاً إلى أن هذا الاستثمار علامة بارزة على مسار تعزيز تواجد الشركة في المنطقة.