«فلاي دبي» تفتتح 6 وجهات جديدة حتى أكتوبر 2024

أظهرت بيانات أن شركة «فلاي دبي» تخطط لإطلاق رحلاتها إلى ست وجهات جديدة حتى أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن افتتحت منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الآن ثماني وجهات ضمن شبكتها العالمية، ليصل بذلك عدد الوجهات التي أطلقتها الناقلة وأعلنت عنها إلى 14 محطة منذ بداية العام الجاري.

وتعتزم «فلاي دبي» إطلاق رحلات منتظمة إلى أربع وجهات جديدة في أوروبا، لترفع شبكة وجهاتها في القارة الأوروبية إلى 43 وجهة في 21 دولة.

وستشغل الناقلة رحلات مباشرة إلى «مطار بازل ميلوز فريبورغ» الأوروبي، اعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل، إضافة إلى رحلاتها المباشرة إلى دول البلطيق، وتشمل: «مطار ريجا الدولي» في لاتفيا، بدءاً من 11 أكتوبر، و«مطار تالين» في إستونيا، و«مطار فيلنيوس الدولي» في ليتوانيا، اعتباراً من 12 أكتوبر المقبل.

كما أعلنت «فلاي دبي» أخيراً عن إطلاق رحلات مباشرة إلى وجهتين جديدتين في إيران، ويشمل ذلك أربع رحلات أسبوعياً إلى «جزيرة كيش» اعتباراً من السابع من سبتمبر، ورحلتين أسبوعياً إلى «كرمان» اعتباراً من التاسع من الشهر نفسه.

وكانت «فلاي دبي» بدأت في يناير 2024، رحلاتها المباشرة إلى مدينة «مومباسا» الكينية، لتصبح بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات إلى هذه المدينة بواقع أربع رحلات أسبوعياً، حيث هبطت الرحلة الافتتاحية للناقلة في 17 يناير، بـ«مطار مومباسا الدولي»، لترتفع شبكة «فلاي دبي» في إفريقيا إلى 12 وجهة في 11 دولة.

وفي الشهر التالي، أعلنت «فلاي دبي» عن افتتاح عملياتها إلى كل من «بينانغ» و«لانكاوي» في ماليزيا، بدءاً من 10 فبراير، لتوسع الناقلة مع بدء الرحلات إلى هاتين الوجهتين، شبكتها في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات في دولتين، هما «لانكاوي» و«بينانغ» في ماليزيا، و«كرابي» و«باتايا» في تايلاند.

كما أضافت «فلاي دبي» مدينة «سوتشي» الروسية إلى شبكة وجهاتها، حيث يتم تشغيل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي ومطار سوتشي الدولي بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً.

واعتباراً من 18 أبريل، بدأت «فلاي دبي» رحلاتها إلى «مطار الجوف» و«مطار البحر الأحمر الدولي» في السعودية بواقع رحلتين أسبوعياً.

وكشفت «فلاي دبي» في يوليو الجاري عن تدشين رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي «إسلام أباد» و«لاهور» في باكستان، لافتة إلى أن شبكتها في باكستان إلى جانب هاتين الوجهتين، تشمل كلاً من فيصل أباد، وكراتشي، وملتان، وكويتا، وسيالكوت.

يذكر أن شبكة «فلاي دبي» نمت لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، يخدمها أسطول حديث.

ونجحت «فلاي دبي» في افتتاح أكثر من 90 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران إماراتية من دبي.

وتشغل الناقلة أسطولاً موحداً من 88 طائرة «بوينغ 737»، يشمل: 29 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و56 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».