«مرسيدس بنز» تستدعي 1058 سيارة في أميركا

أفادت مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة على الطرق السريعة، بأن «شركة مرسيدس بنز أميركا» بصدد استدعاء 1058 سيارة.

وبحسب المذكرة، يشمل أمر الاستدعاء سيارات معينة فئة «سي 300» لعامي 2022 و2023، بسبب مشكلة في القفل الذي يربط السلك الكهربائي بصندوق المنصهرات والذي قد يكون غير مشدود بشكل ملائم، ما من شأنه أن يسبب ارتفاع حرارة السلك، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وجاء في المذكرة أنه يمكن أن يتسبب ارتفاع حرارة السلك في حريق وفقدان مفاجئ لطاقة القيادة، ما يزيد من خطر وقوع حادث، في وقت سيتم فحص ضفيرة الأسلاك وتصليحها عند الضرورة مجاناً.