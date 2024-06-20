«اقتصادية الشارقة» تنظم ورش عمل لدعم رواد الأعمال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ورش عمل في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، التابعة لإمارة الشارقة، بهدف تعريف الأعضاء والراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال بالفرص والخدمات والعروض والمميزات والتسهيلات المقدمة لهم.

واستعرضت مؤسسة «رواد» خلال تلك الورش أهم برامجها التي تشمل برنامج التمويل وبرنامج العضوية ومميزاتها وبرنامج الاستشارات المالية والفنية والتسويقية والتمويلية للمشاريع الريادية وبرامج التدريب وحاضنات الأعمال والمشتريات الحكومية.

كما تناولت الورش عدداً من المفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع التي تمكن رواد الأعمال من إدارة أعمالهم بفاعلية وكفاءة عالية، إضافة إلى توضيح مراحل المشروع التجاري بدءاً من الفكرة وإعداد خطة إدارية شاملة حتى إعداد خطط التسويق والتعرف إلى الأدوات والتقنيات الحديثة في إدارة المشاريع والممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي.

وأكد مدير إدارة الفروع بالدائرة، خلفان الحريثي، حرص الدائرة على تعريف رواد الأعمال في مختلف مدن ومناطق الإمارة ببرامج مؤسسة «رواد»، وتقديم البرامج والورش التي تدعم ريادة الأعمال تعزيزاً لمفهوم ريادة الأعمال كإحدى دعائم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى دور الدائرة وجهود مؤسسة رواد في تمكين رواد الأعمال الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والخبرات وتعزيز أواصر التعاون بينهم، بما يعزز من مكانة إمارة الشارقة التي تعد بوابة لكثير من الأسواق الناشئة.