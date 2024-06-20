«أكسفورد إيكونوميكس»: 20 مليون زائر دولي متوقع لدبي في 2024

توقع بحث عالمي جديد أجرته شركة «أكسفورد إيكونوميكس» أن تستقبل دبي أكثر من 20 مليون زائر دولي في عام 2024، في وقت سيواصل فيه قطاع السياحة في دبي العام الجاري الأداء القياسي الذي تم تسجيله عام 2023، ما يجعلها الوجهة الثانية الأكثر زيارة في العالم للمرة الأولى.

ويسلط البحث الذي ورد ضمن التقرير السنوي للزوار الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الضوء على أداء قطاع السياحة في المنطقة، والاتجاهات الرئيسة للسياحة الإقليمية، ويقارن أداءها بالأسواق العالمية، كما يقدم رؤى حول النتائج المحتملة لعام 2024.

ويظهر التقرير، الذي يصنف أفضل 25 مدينة عالمية من حيث عدد الزوار الدوليين، أن دبي تتقدم بوضوح على المدينة التي احتلت المركز الثاني سابقاً، وهي هونغ كونغ، لعام 2024.

وذكر البحث أن الزيادة المتوقعة في عدد الزوار الدوليين يقابلها أيضاً ارتفاع متناسب في معدلات إنفاقهم خلال العام الجاري، إذ تتوقع «أكسفورد إيكونوميكس» أن ينفق زوار دبي مجتمعين نحو 21 مليار دولار أميركي (نحو 77 مليار درهم) في عام 2024، ارتفاعاً من 14 مليار دولار أميركي (نحو 51 مليار درهم) في عام 2019، ما يعزز مساهمة السياحة في اقتصاد المدينة.

كما يتجلى في التقرير جاذبية دبي العالمية الدائمة كمركز سياحي ديناميكي متعدد الأوجه، حيث تم تسليط الضوء على المدينة بوضوح باعتبارها الوجهة الإقليمية الرائدة للمسافرين إلى الخارج من أسواق متنوعة مثل السعودية ومصر والولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى مواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها السياحية لمختلف شرائح الزوار.

ولا يسلط التقرير الضوء على مكانة دبي البارزة كوجهة عالمية رائدة فحسب، بل يشير أيضاً إلى أهمية السياحة في استراتيجية النمو الاقتصادي طويلة المدى لدبي على النحو المبين في أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى ترسيخ دبي كواحدة من أكثر المدن نمواً في العالم، ومن أفضل ثلاث مدن عالمية للأعمال والترفيه، لافتاً إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع الحيوي في اقتصاد الإمارة.

واستقبلت إمارة دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي وبزيادة سنوية تبلغ 19.4% مقارنةً بالرقم المسجل في عام 2022 والذي بلغ 14.36 مليون زائر، كما تجاوزت الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتجاوز أداء أعداد الزوار الدوليين في دبي توجهات القطاع عالمياً خلال 2023، إذ أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن أعداد الزوار الدوليين وصل إلى نسبة 88% من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» بنهاية عام 2023. بدورها تصدّرت منطقة الشرق الأوسط مشهد التعافي بشكل نسبي، لتكون المنطقة الوحيدة التي تتخطى مستويات ما قبل الجائحة العالمية، بنسبة نمو لأعداد الزوار تبلغ 22%.

• «أكسفورد إيكونوميكس» توقعت أن ينفق زوار دبي نحو 77 مليار درهم في عام 2024.