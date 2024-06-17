الذهب يتراجع عالمياً

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 2321.11 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 2335.30 دولاراً للأوقية.

بدورها، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% لتصل إلى 29.13 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 953.30 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.1% إلى 889.21 دولاراً.