«هدايا العيد» تنعش أسواق الذهب والمجوهرات

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن أسواق الذهب شهدت انتعاشاً في مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات لشراء الهدايا، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، مقدرين ارتفاع المبيعات بما يراوح بين 10 و25% مقارنة بالفترة التي سبقت الموسم، رغم تسجيل الذهب في نهاية الأسبوع ارتفاعات محدودة بقيم راوحت بين 2.25 وثلاثة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه.

ووفقاً لمؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 280.75 درهماً بارتفاع قيمته ثلاثة دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 259.75 درهماً بزيادة قدرها 2.5 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 251.5 درهماً بارتفاع بلغ 2.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 215.5 درهماً بزيادة بلغت 2.25 دراهم.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان: «شهدت أسواق الذهب والمجوهرات في دبي انتعاشاً كبيراً في الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات، لشراء الهدايا قبيل عيد الأضحى، سواء للمقيمين الذين يقضون عطلة العيد داخل الدولة، أو الذين يستعدون للسفر أو السياح». وقدر دهكان معدل نمو المبيعات بنحو 25%، مقارنة بالأيام العادية السابقة.

واتفق المدير التنفيذي لـ«شركة مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها، مع دهكان على أن «الأسواق تشهد انتعاشاً لافتاً من قبل المتعاملين لشراء الهدايا تزامناً مع عيد الأضحى».

وقال: «دعم تزامن عطلة عيد الأضحى وموسم الإجازات الصيفية، المبيعات عموماً، فضلاً عن حركة السياحة التي تشهد زخماً ملحوظاً».

وقدر نمو المبيعات بنحو 10%، فيما ينتظر أن ترتفع وتيرة النمو خلال الأيام المقبلة، لاسيما على هدايا المجوهرات.

في السياق نفسه، قال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك: «أسهم موسم عيد الأضحى بشكل كبير في تنشيط الطلب على المشغولات الذهبية، خصوصاً من عيار 18 قيراطاً»، مقدراً نمو المبيعات بنحو 25%، لاسيما مع كون الارتفاعات السعرية الأخيرة محدودة وغير مؤثرة على الإقبال خلال الموسم الحالي.