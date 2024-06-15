الإمارات تستحوذ على 34% من حركة الطيران الدولي في المنطقة

كشفت بيانات لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن المطارات الإماراتية استحوذت على نحو 34% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة من منطقة الشرق الأوسط خلال يونيو الجاري.

وأظهرت البيانات أن شركات الطيران ستشغل نحو 7.15 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال يونيو في مطارات الإمارات، بنمو 11%، مقارنة مع 6.44 ملايين مقعد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت المؤسسة، أن الإمارات تستحوذ على الحصة الكبرى من السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت نحو 21 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة، مشيرة إلى أن الإمارات أكبر أسواق المنطقة في السفر الدولي مع مواصلتها تسجيل معدلات قوية على أساس سنوي في حركة المرور الدولية.

وتتوقع مطارات الدولة، ذروة سفر وطلباً عالياً على الرحلات الجوية، خلال يونيو الجاري، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى وانتهاء الموسم الدراسي. وتوقع مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، استقبال أكثر من 3.7 ملايين مسافر خلال عطلات العيد والمدارس، وتحديداً في الفترة بين 12 و25 يونيو الجاري، بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر.

بدورها، أعلنت «طيران الإمارات»، جاهزيتها التامة للتعامل مع الطفرة المتوقعة في حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف في مطار دبي.

وتوقعت أن يكون يومي السبت 15 يونيو، و6 يوليو المقبل، الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين في المطار هذا الصيف، بينما تتأهب (الناقلة) للتعامل مع أكثر من 2.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال يونيو الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية «أو إيه جي»، حلت السعودية في المركز الثاني على مستوى المنطقة، بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة بنحو 6.68 ملايين مقعد، ثم قطر بنحو 2.7 مليون مقعد. أما على صعيد المطارات، فقد جاء مطار دبي في المركز الأول بنحو 4.94 ملايين مقعد، بنمو 6.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.7 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.4 مليون مقعد.

وأظهرت البيانات أن مساري (القاهرة - جدة)، و(دبي - الرياض) حلّا ضمن قائمة أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً في العالم، حيث ستشغل شركات الطيران نحو 506.8 آلاف مقعد مجدول على مسار (القاهرة - جدة) خلال شهر يونيو الجاري، ليأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث أنشط خطوط الطيران. بينما جاء خط (دبي - الرياض) في المركز الثامن عالمياً، بأكثر من 358 ألف مقعد خلال يونيو الجاري.