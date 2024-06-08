13 شركة مدرجة تتخلص من الخسائر وتعود للربحية بالربع الأول

نجحت 13 شركة وطنية مدرجة بأسواق المال المحلية في التغلب على الخسائر والعودة للأرباح بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بفضل عودتها لمسارها التشغيلي ونمو إيراداتها.

واستناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع أسواق المال، وصلت الأرباح الصافية لتلك الشركات الـ13 المُدرجة إلى 2.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت نحو 311 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت شركة غذاء القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في الصدارة، مع بلوغ صافي أرباحها 2.67 مليار درهم، مقارنةً بخسائر بلغت 108.58 ملايين درهم، بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة بالإيرادات بنسبة 41%.

كما استطاع بنك الاستثمار، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق أرباح قدرها 82.37 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 18.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 79%.

وأظهرت نتائج أعمال شركة أبوظبي لمواد البناء (بلدكو) المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، تحول نتائج أعمالها للأرباح بقيمة 8.49 ملايين درهم بالربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 12.39 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم ارتفاع إيراداتها بنسبة 113%.

وحققت شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً قدرها 8.45 ملايين درهم بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بخسائر قدرها 7.4 ملايين درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من 2023، بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 6%، وقفزة بدخل الاستثمار بلغت 160%.

وتحولت نتائج أعمال شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، للأرباح بقيمة 6.63 ملايين درهم، مقارنة بخسائر بلغت 6.96 ملايين درهم خلال فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع إيرادات التأمين والاستثمار، وتراجع المصروفات التشغيلية.

كما أعلنت شركة وطنية إنترناشونال القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.9 ملايين درهم بالربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، مقارنة بخسارة قدرها 2.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، ويعزى هذا النمو بشكلٍ أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي واستمرار ضبط التكاليف.

وسجلت شركة الخليج الاستثمارية، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً قدرها 4.61 ملايين درهم بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 1.83 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وحققت شركة أيبيكس للاستثمار، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً قدرها 4.27 ملايين درهم بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 190.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2023، مدعوماً بارتفاع الإيرادات بنسبة 32%، بالإضافة إلى انخفاض خسائر من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، وتراجع المصروفات العمومية والإدارية. كما تحولت نتائج أعمال شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين من خسائر بقيمة 4.28 ملايين درهم إلى أرباح بقيمة 3.39 ملايين درهم في الفترة نفسها.

وحققت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين (إسكانا للتأمين)، المدرجة بسوق دبي المالي، أرباح بالربع الأول من العام الجاري نحو 3.06 ملايين درهم مقابل خسائر بالربع الأول من العام الماضي نحو 14.04 مليون درهم.

وأظهرت نتائج أعمال شركة التأمين «فيدلتي المتحدة»، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، تحول نتائج أعمالها للأرباح بقيمة 3 ملايين درهم مقابل خسائر بقيمة 5.99 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بدعم زيادة إيراداتها بنسبة 27.9%.

كما تحولت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» للربحية بصاف بلغ 1.6 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بـ3.9 ملايين درهم تكبدتها في الربع المقابل من 2023. وسجلت شركة الشارقة للتأمين، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً بقيمة 1.4 مليون درهم مقارنة مع خسائر حققتها بالربع الأول من العام الماضي.

2.26 مليار درهم قيمة 202 صفقة كبيرة في سوق دبي المالي

شهدت سوق دبي المالي تنفيذ 202 صفقة كبيرة، بقيمة جاوزت 2.26 مليار درهم، وذلك على عدد 1.216 مليار سهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس (الجمعة).

ووفق بيانات سوق دبي المالي، فإن أعلى تلك الصفقات الكبيرة المنفذة من حيث القيمة هي صفقة واحدة تم تنفيذها على بنك «المشرق» في مارس الماضي، بقيمة 782.11 مليون درهم لعدد 3.9 ملايين سهم. تليها من حيث القيمة صفقة واحدة تم تنفيذها على بنك «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» في مايو الماضي، بقيمة 363.58 مليون درهم لعدد 117.66 مليون سهم.