مبيعات عقارات دبي «على الخارطة» في مايو الأعلى منذ 2009

كشفت «بروبرتي فايندر»، عن أداء قياسي لسوق دبي العقارية خلال شهر مايو، مسجلة أعلى نسبة مبايعات على الإطلاق من حيث العدد والقيمة، حيث بلغ إجمالي عدد المبايعات المسجلة 17.713 ألف معاملة، بزيادة قدرها 53% بالمقارنة مع شهر مايو 2023. وارتفعت قيمة هذه المبايعات 38%، لتصل إلى 46.5 مليار درهم. وشهدت السوق ارتفاعاً كبيراً في عدد المبايعات متجاوزاً الذروة السابقة التي سجلتها في شهر مارس 2024 بنسبة 10%، ومتجاوزاً أعلى قيمة تم تسجيلها في ديسمبر من عام 2023 بنسبة 30%.

وسجلت سوق العقارات على الخارطة، في مايو رقماً قياسياً في حجم وقيمة المبايعات على الإطلاق، وذلك بواقع 11.107 ألف معاملة. وسجلت السوق العقارية زيادة قدرها 13% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في عدد المبايعات على الخارطة في أبريل 2009، بواقع 9837 معاملة، في مؤشر إيجابي على أهمية وفوائد الاستثمار طويل الأجل في البلاد.

وحققت سوق البيع على الخارطة من حيث القيمة معاملات وصلت قيمتها إلى 22.7 مليار درهم تقريباً، متجاوزة الرقم القياسي الذي سُجل في سبتمبر من عام 2023 بنسبة 25%.

وواصلت مبيعات العقارات الجاهزة دعمها لسوق العقارات في دبي بزيادة تقريبية بلغت نحو 8.8% على أساس سنوي، بعد تسجيل 6606 معاملات. وارتفعت قيمة المبيعات على نحو ملحوظ مسجلة 21% على أساس سنوي، محققة نحو 23.8 مليار درهم، مقارنة بـ19.7 مليار درهم في مايو من عام 2023.

وبحث 59% من الراغبين في التملك عن شقق سكنية، بينما فضل 41% شراء الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس). وفضل 32% من المستثمرين البحث عن وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة، بينما أظهر 36% اتجاه نحو الشقق المكونة من غرفتي نوم واتجه 14% نحو الاستوديوهات.

بينما اهتم 40% من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة بالوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، في حين فضل 46% الوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكبر.

وضمت قائمة المناطق الأكثر رغبة لامتلاك الفلل أو المنازل المستقلة فيها: (دبي هيلز استيت، دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)، الفرجان، المرابع العربية، نخلة جميرا). واستمر الاهتمام المطرد بـ«دبي الجنوب»، بعد تطوير مطار آل مكتوم الدولي، في مؤشر واضح على الاعتبارات المتزايدة للمجتمعات السكنية متعددة الاستخدامات.

وبحث 78% من المستأجرين عن شقق سكنية، بينما اهتم 22% باستئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس). وفضّل 58% من الباحثين عن الشقق للاستئجار، العقارات المفروشة، بينما اتجه 40% إلى الوحدات غير المفروشة.

وأظهر المستأجرون الذين بحثوا عن الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات مختلفة، حيث بحث نحو 57% منهم عن وحدات غير مفروشة، و42% عن خيارات مفروشة. واهتم 35% من الباحثين عن الشقق بالوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 33%، الشقق المكونة من غرفتي نوم، وبحث 19% عن الاستوديوهات.

وأظهر الباحثون عن الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات متقاربة إلى حد ما، حيث بحث 43% عن وحدات سكنية من ثلاث غرف نوم، و38% عن أربع غرف نوم أو أكثر.

وضمت قائمة أهم المناطق التي استقطبت اهتمام مستأجري الشقق: (دبي مارينا وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا). واستقطبت مناطق (جميرا ودبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 وأم سقيم والبرشاء) اهتمام الباحثين عن استئجار فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس).