«معرض الفنادق» يناقش في دبي التحديات التقنية

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، فعاليات الدورة الأحدث من «معرض الفنادق» في دبي، الذي يستمر حتى السادس من يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشتمل «معرض الفنادق»، الذي ينطلق بالتزامن مع معرض ومؤتمر «إندكس 2024»، على عدد من الفعاليات أبرزها، قمة «ووركسبيس»، و«الترفيه»، و«كيدزسبيس»، ويجمع نخبة من المبتكرين وصناع القرار في القطاع، فضلاً عن خبراء دوليين لمناقشة أبرز التحديات التقنية والحلول المحتملة والحلول الممكنة، بهدف الارتقاء بمستقبل قطاعات الضيافة والترفيه والأغذية والمشروبات.

وشهد اليوم الأول جلسة حوارية سلط فيها الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق «روڤ»، بول بريدجر، الذي عمل سابقاً مع «طيران الإمارات»، الضوء على التأثيرات غير المباشرة لتأخر قطاع الضيافة باعتماد الحلول التقنية الحديثة، مشيراً إلى أن قطاع الطيران يتفوق عليه بفارق كبير، كما تناولت جلسة حوارية أخرى موضوع جمع البيانات بكفاءة أكبر، حيث تطرّق المتحدثون إلى أهمية جمع البيانات بأسهل السبل المتاحة.

كما شهد «مؤتمر الترفيه والعافية» مشاركة العديد من المتحدثين الذين ناقشوا أحدث التوجهات في قطاع الترفيه بدول مجلس التعاون الخليجي، واتفقوا على ضرورة مواكبة الفنادق والمنتجعات للتوجهات الناشئة في ظل التطور المتسارع الذي تشهده دبي.

وبرزت تقنيات الذكاء الاصطناعي كأحد التوجهات المهمة التي اعتمدتها الفنادق، كما تلمس العلامات التجارية في قطاع الترفيه الشعبية المتزايدة لرياضات عدة، مثل «البادل تنس»، وتنامي الطلب على تجارب «العافية» التي تتيح للنزلاء الاتصال بالطبيعة. وسلط المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه الشركات لمواكبة هذه التوجهات.

يذكر أن معرض الفنادق هو الفعالية التجارية الأضخم والأبرز في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يوفر للمزوّدين المحليين والعالميين الفرصة لعرض ابتكاراتهم ومنتجاتهم أمام المجتمع الأكثر شمولاً من المشترين من مختلف الفئات، بما في ذلك التكنولوجيا، ومعدات التشغيل، واللوازم في قطاع الفنادق، وخدمات الطعام، والفنادق والمطاعم والمقاهي.

وتضم دورة عام 2024 سلسلة جلسات حوارية مفتوحة وتفاعلية بين العديد من الشخصيات الرائدة في القطاع تحت شعار «تطوير مساحات الضيافة من خلال المنتجات والتصميم والتكنولوجيا».

إلى ذلك، يستعرض معرض ومؤتمر «إندكس 2024»، مجموعة واسعة من أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات لتلبية المتطلبات المتطورة في مجالات التصميم الداخلي، بما فيها الأثاث والمفروشات والأسطح، والأرضيات، والديكور، وتجهيزات المطابخ.