«أراضي دبي» تخرّج 166 مواطناً من منتسبي «الوسيط العقاري»

خرّجت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 166 من الشباب المواطنين في القطاع العقاري المنتسبين إلى برنامج «دبي للوسيط العقاري»، الذي أطلقته في وقت سابق من العام الجاري، ويعتبر أحد أهم برامج «أجندة دبي الاجتماعيّة 33».

وجاء التخريج خلال حفل نظمته «أراضي دبي» بالتعاون مع «أكاديميّة الاقتصاد الجديد»، بحضور رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي، والمفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، والمدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة.

وقال القرقاوي إن برنامج دبي للوسيط العقاري ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسخير كافة الإمكانات للاستثمار في تمكين الكفاءات الوطنية، لتعزيز مساهمتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، وبناء اقتصاد تنافسي يتماشى مع تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل.

وأكد أن البرنامج يسهم في تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها القطاع العقاري، والالتحاق بسوق الوساطة العقارية، ما يعزز دورهم في نمو وريادة القطاع الذي يمثل داعماً رئيساً لتوجّهات الإمارة المستقبلية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المدن الاقتصادية حول العالم.

بدوره، ثمن المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ إطلاق برنامج «دبي للوسيط العقاري»، وحرصها على توفير بيئة تدريب وتمكين عالية المستوى للوسطاء المواطنين المنتسبين للبرنامج، بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص الذين أبدوا التزاماً راسخاً ودعماً كبيراً ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة التي لطالما سعت إلى توفير الحاضنة المواتية للاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية لمجتمع الإمارات، بما يعزز من جودة الحياة ويتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية جودة الحياة فـي دبي من خلال تعزيز محاور التوظيف وظروف العمل والتعليم والبيئة الاقتصادية، وبما يستهدف تعزيز التدريب لفئة المواطنين ضمن الفئات المحددة بالاستراتيجية، كما يدعم تحقيق مستهدفات «أجندة دبـي الاقتصادية D33» ورؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال: «يسهم البرنامج في تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم للاضطلاع بأدوار حيوية في دفع عجلة التحول نحو منظومة اقتصادية تنافسية ومستدامة».

في السياق نفسه، قال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، في كلمته خلال الحفل، إن «تمكين الكفاءات الوطنيّة ومدّهم بالأدوات اللازمة لاستشراف المستقبل والمساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية والبناء يبقى أولوية رئيسة من أولوياتنا التي نستلهم ركائزها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما قدّم لنا نموذجاً استثنائياً ومتفرّداً في بناء الإنسان وصناعة قادة الغد». وأضاف: «سنواصل جهودنا بالتعاون مع كافة الشركاء للاستثمار الأمثل في كوادرنا الوطنيّة القادرة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة».

واجتاز المنتسبون بنجاح ثلاث دورات تدريبيّة ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري، ليكونوا بذلك باكورة خريجي هذا البرنامج الذي يهدف إلى رفع نسبة الوسطاء المواطنين إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما شهد الحفل تكريم شركاء التحالف الاستراتيجي لبرنامج دبي للوسيط العقاري، والذين وصل عددهم إلى 28 مطوّراً ووسيطاً عقارياً والشركاء التقنيين للدعم التسويقي.