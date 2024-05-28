بعثة تجارية لغرفة دبي العالمية تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال في السنغال والمغرب

أعلنت غرفة دبي العالمية، استكمال جهوزية البعثة التجارية الجديدة التي تنظمها خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو المقبل إلى كل من السنغال والمغرب، وذلك ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية.

وعقدت الغرفة لقاءً تعريفياً اليوم في مقرها ضم أعضاء البعثة التجارية التي تضم ممثلين لمجموعة من الشركات العاملة في دبي ضمن عدة قطاعات بما يشمل الزراعة والأغذية والمشروبات وتجارة الالكترونيات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والعقار ومواد البناء، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والحلول البيئية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن قطاع الرعاية الصحية والمواد الطبية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة وتجارة التجزئة.

وتم خلال اللقاء استعراض برنامج البعثة أمام الشركات المشاركة والذي يتضمن اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في السنغال والمغرب لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية. كما اطلع الوفد على لمحة شاملة حول تفاصيل البعثة، إلى جانب بيانات معمقة حول واقع ومعطيات الاقتصاد والسوق المحلية في كلا البلدين.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص المجزية للشركات العاملة في دبي على المستوى الإقليمي والدولي. وفي ظل الإمكانات الواعدة والمتنوعة التي تتمتع بها سوقي السنغال والمغرب، سيتمكن المشاركون في فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية من بحث آفاق التوسع عبر الاجتماعات المباشرة مع مجتمعي الأعمال المحلي في البلدين، وإبرام اتفاقيات تعاون مع شركاء تجاريين جدد».

وتأتي مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» في إطار جهود غرفة دبي العالمية لتعزيز توسّع الشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق دولية جديدة تتميز بآفاق واعدة وفرص مجزية، مما يتماشى مع أهداف مبادرة دبي جلوبال لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية، مما يساهم أيضاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).