27 دولة تؤكد مشاركتها في «معرض الفنادق 2024»

كشفت شركة «دي إم جي إيفنتس» الدولية المتخصصة في تنظيم الفعاليات عن إقامة «معرض الفنادق 2024» في الفترة بين الرابع والسادس من يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، مع تأكيد مشاركة 27 دولة. وتتناول دورة المعرض رؤى وأفكاراً متنوعة حول قطاع الضيافة، من ضمنها أحدث التوجهات التي تشمل الحلول المستدامة والصديقة للبيئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المطابخ، والتكنولوجيا المصممة لتحسين الكفاءة والأمان في مختلف العمليات، مع ضمان تحسين الإيرادات. ومن المنتظر أن تقام فعاليات المعرض ضمن ثلاث قاعات في المركز، إضافة إلى نصف مساحة «أرينا» المركز التجاري، فيما من المتوقع مشاركة 250 جهة عارضة، وما يزيد على 10 آلاف زائر.