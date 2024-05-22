مستهلكون: معظم منافذ البيع تخلو من تخفيضات على الخضراوات والفواكه

قال مستهلكون إن عدداً كبيراً من منافذ البيع خلا في الفترة الأخيرة، وللمرة الأولى منذ أشهر طويلة، من عروض تخفيضات على الخضراوات والفواكه.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن التخفيضات التي وجدت في بعض منافذ البيع، اقتصرت على عدد قليل للغاية من الأصناف، وتركزت على المنتجات المحلية فقط، مطالبين باستمرار التخفيضات والعروض على مختلف أصناف الخضروات والفواكه.

وفي وقت قال فيه مسؤولا منفذي بيع، إن موجات الحر في بعض الدول المورّدة أثر سلباً في بعض المحصولات الزراعية، ما انعكس سلباً على الكميات التي يتم تصديرها للأسواق العالمية، ومنها السوق الإماراتية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن، طالب خبير في شؤون التجزئة بتنويع الاستيراد، وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية، إضافة إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي أثبت جودة عالية، ونجح في أن يكون بديلاً للمستورد، بأسعار أقل، وجودة عالية.

وتفصيلاً، قالت المستهلكة مروة يوسف، إن العديد من منافذ البيع الكبرى التي لها فروع في عدد من إمارات الدولة، خلا وللمرة الأولى منذ أشهر طويلة، من عروض تخفيضات على الخضراوات والفواكه.

ولفتت إلى أن منافذ بيع قليلة طرحت تخفيضات، إلا أنها اقتصرتها على أصناف محددة، وفي حالات على صنف واحد، مطالبة بشمول التخفيضات مختلف الأصناف، لاسيما أن الخضراوات والفواكه من السلع الأساسية للعائلات، في وقت يكثر فيه استهلاك العديد من الأصناف صيفاً.

واتفق معها المستهلك نزار محمود، في خلوّ معظم منافذ البيع الكبرى من العروض الخاصة بالخضراوات والفواكه، مشيراً إلى أن التخفيضات لدى عدد من منافذ البيع تكون على أصناف محدودة، معظمها منتجات محلية فقط.

من جهته، أكد المستهلك سمير علي، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة خلوّ العديد من منافذ البيع الكبرى من تخفيضات خاصة بأصناف الخضراوات والفواكه، مطالباً بعودة التخفيضات مرة أخرى لتشمل عدداً أكبر من الأصناف، كما كان سابقاً.

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، محمد الأسعد، إن حدوث موجات حارة في بعض الدول المورّدة للخضراوات والفواكه أثر سلباً في بعض المحاصيل الزراعية، الأمر الذي أثر في الكميات المصدّرة للأسواق العالمية، ومنها السوق الإماراتية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن، مؤكداً أن ذلك انعكس على عروض التخفيضات في منافذ البيع.

واتفق المسؤول في منفذ بيع آخر، محمد حسن، مع الأسعد، في مسألة موجات الحر التي تعرضت لها بعض دول المنشأ المصدّرة للخضراوات والفواكه. وأشار كذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار الشحن العالمي.

وتوقع حدوث ارتفاعات بسيطة في أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه، من بعض الدول خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة، لاسيما في حال استمرار ارتفاع أسعار الشحن.

وأكد أن الاعتماد على الخضراوات والفواكه المحلية يرتفع تباعاً، خصوصاً مع جودتها وأسعارها المعقولة.

وفي السياق نفسه، طالب خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، بتنويع الاستيراد، وعدم الاقتصار على الاستيراد من الأسواق التقليدية، مؤكداً أن تنويع الأسواق يحدّ من تأثيرات الظروف المناخية، ويسهم في خفض أسعار التوريد.

كما طالب بزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي أثبت جودة عالية، ويمكن أن يكون بديلاً للعديد من أصناف المستوردة، بأسعار أقل، وجودة عالية.

. مسؤولان بمنفذي بيع: موجات الحر في بعض دول المنشأ المورّدة أثرت سلباً في بعض المحاصيل الزراعية وانعكست على الكميات المصدّرة للأسواق العالمية.

. خبير في شؤون التجزئة يدعو إلى تنويع الاستيراد وفتح أسواق جديدة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي أثبت جودة عالية.