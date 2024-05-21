تطبيق SUBSCRIBE ME يحتفل بمرور عام على إطلاقه خلال "سوق السفر العربي 2024"

احتفلت شركة SUBSCRIBE ME بمرور عام على انطلاقة تطبيقها المتميز خلال سوق السفر العربي 2024. ومنذ انطلاقته الأولى في عام 2023، قام التطبيق بتبسيط خدمات التنقل للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسهّل عملية استخدام السيارات بشكل استثنائي.

وخلال عامٍ واحد فقط، نجح SUBSCRIBE ME بالظهور في أكثر من 90 مطبوعة، ما أدى إلى ترسيخ اسم التطبيق في مجال السيارات في الدولة. ويؤكد حصول التطبيق على أكثر من 3000 مشترك تميزه، ويبرز القبول الكبير الذي حظي به من قِبل العملاء.

كما شارك SUBSCRIBE ME في نشاطات تعاون رفيعة المستوى مع شخصيات بارزة مثل النجم الإذاعي الشهير "كريس فايد" والمؤثر في مجال السيارات "كريم ديب"، ما عزز ظهوره وشعبيته بشكل كبير.

وتعد مشاركة "سبسكرايب مي" في سوق السفر العربي 2024، والتي تضمنت حضور ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات وسناء وحمان، الرئيس التنفيذي لشركة AWR Mobility Services و AWR Trading، بالإضافة إلى كبار أعضاء الشركة، تأكيداً على التزامه بتعزيز السياحة من خلال تطوير وتقديم الحلول المبتكرة للعملاء. وتعمل المنصة الرقمية الاستثنائية على دمج حلول التنقل بسلاسة في باقات العطلات، ما يضمن استمتاع السياح والمقيمين بالراحة والمرونة.

ويقدم SUBSCRIBE ME خدمة اشتراك سيارات فريدة من نوعها، بما في ذلك خيارات الاشتراك قصيرة وطويلة الأجل التي تمنح العملاء فرصة الحصول على سيارات جديدة تتم صيانتها لدى الوكيل، دون الحاجة لدفع رسوم حجز أو مبالغ للتأمين. وتغطي الدفعة الشهرية الصيانة والخدمات والدعم في حالة الأعطال والتأمين. كما يضمن التطبيق تسليماً سريعاً للسيارات خلال 120 دقيقة فقط، ما يوفر تجربة قيادة وسلسة، تناسب احتياجات العملاء المتغيرة.

وبما أنها تعمل تحت مظلة قسم AWR Mobility التابع لمجموعة عبد الواحد الرستماني ، تواصل منصة "سبسكرايب مي" العمل بتفاني وابتكار لتقديم خدمة مميزة لعملائها، وتسهم بفخر واعتزاز في دعم التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وحكومة إمارة دبي تحديداً، لتحقيق التميز والابتكار والرقمنة.

لمعرفة المزيد عن "سبسكرايب مي"، أو إن كنت تبحث عن تجربة قيادة مريحة وسلسة، تفضل بزيارة www.subscribeme.ae أو اتصل بنا على 45033100.