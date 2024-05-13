6 مليار ات درهم قيمة التصرفات العقارية في رأس الخيمة خلال 2023

بلغت قيمة التصرفات العقارية المسجلة في قطاع الأراضي والأملاك في إمارة رأس الخيمة خلال 2023 أكثر من 6 مليارات درهم وذلك حسب التقرير السنوي الصادرعن القطاع في بلدية رأس الخيمة.

وتم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والتنازل، منها 3111 مبايعة تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم و1388 رهنا بلغ مجموع عقودها أكثر من ملياري درهم إضافة إلى 904 معاملات تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 958 مليون درهم .

ومن حيث مناطق الرواج حسب المبايعات العقارية فتصدرت منطقة جزيرة المرجان بقيمة مبايعات بلغت أكثر من مليار درهم تلتها منطقة الجزيرة الحمراء قرية الحمرا بقيمة أكثر من 680 مليون درهم تلتها منطقة الرفاعة بقيمة بلغت أكثر من 294 مليون درهم .

وشهدت إمارة رأس الخيمة عدد المشاريع العقارية الجاذبة وسط نشاط قوي للطلب، ومنها على سبيل المثال إعلان شركة ميجر للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروع «مانتا باي» بقيمة مليار درهم، إذ يمثل هذا المشروع أول مبادرة للشركة في الإمارة. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الذي يقع في جزيرة المرجان في الربع الثاني من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميجر للتطوير أندريه تشارابيناك، إن «خليج مانتا يمثل فصلاً جديداً لكبار المطورين في المنطقة، في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع محفظتنا وإعادة تعريف تجارب المعيشة الفاخرة في الإمارات. هذا التعاون الجديد يمثل علامة فارقة وإنجازاً مهماً بالنسبة لنا، ويؤكد التزامنا بتقديم مشاريع تطوير فاخرة لا مثيل لها في المنطقة».

فيما علق نارين فيش، مدير التسويق في شركة «ميجر للتطوير العقاري»: «نحن متفائلون تجاه مستقبل القطاع العقاري المشرق في إمارة رأس الخيمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات، إذ تعد جميعها بمثابة محركات قوية للنمو».

وساهم تطبيق الإعفاء الضريبي وخيار الملكية الأجنبية الكاملة كانا محفزين رئيسيين، مما أدى بنجاح إلى جذب المستثمرين العالميين إلى إمارة رأس الخيمة، وفق ما ذكره موقع «بيوت العقاري» في وقت سابق.

ولعب تركيز رأس الخيمة على المشاريع الفندقية الضخمة دوراً هاماً في تغذية الطفرة السكنية للتملك الحر، مما خلق مشهداً ديناميكيًا لكل من المستثمرين والمطورين. وتسلط هذه التطورات الضوء على مكانة رأس الخيمة كمركز مزدهر للاستثمار العقاري، حيث تتميز بطلب قوي ومشاريع ناجحة وبيئة مناسبة للمشترين الدوليين.