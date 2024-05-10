«دي بي ورلد» تُعلن استكمال توسعة رئيسة في ميناء الحمرية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن استكمال مشروع توسعة ميناء الحمرية، مسجلة بذلك إنجازاً مهماً يعزّز البنية التحتية للقطاع البحري، ويرفع مستوى القدرة التشغيلية للميناء، ويُرسّخ مكانته المحورية كمركز حيوي للبضائع في منطقة الخليج وشرق إفريقيا والهند.

وحضر مراسم افتتاح التوسعة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، بحضور المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، إلى جانب موظفي الإدارة العليا في موانئ دبي العالمية ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة دبي.

يقع ميناء الحمرية في البر الرئيس لمدينة دبي بالقرب من جزر ديرة، وشهد مراحل مختلفة من النموّ والتحوّل اتساقاً مع تطوّر الحركة البحرية الدؤوبة في الإمارة.

وتم تدشين مشروع التوسعة عام 2022، في ظل الالتزام الثابت بالرؤية الطموحة نحو تعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد. وشملت عمليات التوسعة بناء جدار رصيف إضافي بطول 1150 متراً للتوسع بقدرات الرسو أمام مجموعة واسعة من السفن، بدءاً من السفن العربية التقليدية «الدَّهْو أو الداو»، ووصولاً لسفن البضائع السائبة وسفن الدحرجة الحديثة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، إن «رحلة ميناء الحمرية منذ تأسيسه في سبعينات القرن الماضي حتى اليوم، تجربة فريدة تعكس المرونة والابتكار والتطور الاستراتيجي. بدأ أجدادنا بوضع الأساس لتمكين تجارة بحرية مزدهرة، واليوم، نستكمل مسيرتهم لدعم البنية التحتية البحرية، مؤكدين على التزامنا بتسهيل التجارة العالمية والإقليمية، وتوحيد جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري محوري في العصر الحديث».

ولتعزيز كفاءة وقدرات النقل عبر الميناء واستقبال سفن أكبر حجماً، وبالتالي زيادة حجم مناولة البضائع والشحنات، تم توسعة رصيف الميناء ليصل طول جداره إلى 3140 متراً، مع إضافة خمسة مراسٍ جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 14 مرسى، إضافة إلى عمليات تجريف لزيادة عمق الغاطس ليصل إلى 8.5 أمتار.

كما تم تطوير ساحة تخزين واسعة تمتد على مساحة 86 ألف متر مربع، لرفع السعة التخزينية الإجمالية إلى 403.4 آلاف متر مربع، وتزويد هذا الجزء بأحدث التجهيزات البحرية، والمصدات والحواجز والسلالم.

من جانبه، قال عبدالله بن دميثان: «نفخر بمساهمتنا في وضع معايير جديدة للتميز والقدرات التشغيلية الفائقة في القطاع البحري. إن استكمال مشروع تطوير ميناء الحمرية شهادة على التزام (دي بي ورلد) الثابت بتعزيز البنية التحتية البحرية في دبي، تمكننا هذه التحسينات من إدارة مجموعة واسعة وأحجام متزايدة من البضائع، وتؤكد أيضاً دورنا المحوري في شبكة التجارة العالمية والإقليمية».

وأثبت ميناء الحمرية أهميته الاستراتيجية ودوره الحيوي في الحفاظ على تدفق الحركة التجارية السلسة عبر الخليج العربي وشرق إفريقيا والهند وخارجها، ومساهمته القيّمة في تعزيز التنويع والنموّ الاقتصادي من خلال أدائه التشغيلي المتميز في عام 2023، حيث استقبل أكثر من 4300 سفينة من مختلف الأنواع والأحجام، وشهد مناولة أكثر من 1.6 مليون طن من البضائع المتنوّعة مثل السيارات، وبضائع الثروة الحيوانية والحاويات.