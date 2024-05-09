«الاقتصاد والسياحة» تطلق النسخة الأولى من «تقرير دبي للاستدامة»

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، النسخة الأولى من «تقرير دبي للاستدامة» خلال معرض سوق السفر العربي، حيث يسلّط التقرير الجديد الضوء على خطط التطوير والإنجازات التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتكون دبي الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة، كما يعكس التقرير أهمية جهود قطاعي الضيافة والسياحة في الإمارة لنقل الاستدامة إلى مرحلة جديدة، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تشكل جزءاً من المساعي لبناء مستقبل أكثر استدامة.

وتسعى دبي من خلال مبادراتها الحكومية، ومنظومتها المستدامة، وبنيتها التحتية المتطورة، للمساهمة في تحقيق أهداف عالمية ووطنية بما فيها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، واستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومبادرة عام الاستدامة التي تم تمديدها لتشمل عام 2024.

ويتطرق التقرير إلى مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك أهمية السياحة المسؤولة ضمن المجتمعات الريفية، والمحميات الطبيعية، والمواقع التاريخية في تحقيق نتائج إيجابية ضمن أجندة دبي للاستدامة.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يوسف لوتاه: «تنسجم أهدافنا للاستدامة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل الإمارة في مقدمة المدن العالمية للأعمال والترفيه. كما ترتكز الاستراتيجية الشاملة على 100 مشروع تحولي من شأنها تحسين أسلوب حياة الأشخاص وعملهم في الإمارة». وأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» في عام 2017 لدعم قطاع الضيافة في الإمارة، وهي تنسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وكذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.