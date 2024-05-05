دبي تستعرض في «سوق السفر العربي» خططها السياحية للسنوات المقبلة

تنطلق في دبي غداً (الاثنين) فعاليات معرض سوق السفر العربي، الحدث العالمي الرائد في قطاع السفر والسياحة. ومن المتوقع أن تشهد النسخة الـ31 من المعرض والتي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من السادس إلى التاسع من مايو، مشاركة 2300 عارض من 165 دولة، فضلاً عما يزيد عن 41 ألف زائر، لتكون بذلك النسخة الأكبر في تاريخ المعرض.

جلسات إعلامية

وسيتضمن برنامج المعرض الذي يستمر أربعة أيام، أكثر من 50 جلسة إعلامية يقدمها أكثر من 200 متحدث بارز سيخاطبون الحضور عبر المسرح العالمي ومسرح المستقبل الجديد للمعرض. وسيلقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام عبد الرحيم كاظم، الكلمة الترحيبية على المسرح العالمي: «بوابة إلى الرؤى العالمية»، والتي تحدد أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات المقبلة.

بدورهم، سيناقش وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، الاستراتيجيات الرئيسية لدعم وتطوير السياحة في المنطقة خلال المناقشة الوزارية: «تبسيط السياحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي».

ويركز «سوق السفر العربي»، في نسخة العام الجاري على موضوع «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، مع تسليط الضوء على الدور الحاسم للشركات الناشئة ورواد الأعمال في تشكيل مستقبل القطاع. وسيوفر منصة مثالية لقادة الصناعة وصناع القرار في جميع أنحاء العالم لتمكين مجتمع السفر والسياحة من تسخير ريادة الأعمال وتحديد فرص النمو.

وسيستضيف «سوق السفر العربي» أيضاً «قمة رؤى السوق» على المسرح العالمي في يوم الافتتاح، لاستكشاف إمكانات الصين والهند وأميركا اللاتينية، مع ظهورها كلاعبين رئيسيين في السياحة العالمية.



مسرح المستقبل

أما «مسرح المستقبل» فسيُطلق رسمياً في يوم الافتتاح، مع تسليط الضوء على الاتجاهات التي تشكل مستقبل قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، بقيادة كبار الممثلين من فنادق ومنتجعات: «آي إتش جي»، و«ماريوت إنترناشونال»، و«فنادق ومنتجعات فور سيزونز»، و«بانيان تري دبي»، إضافة إلى «ماستركارد»، و«سيلكهاوس».

ومن بين الجلسات الأخرى التي ستعقد يوم الافتتاح على «مسرح المستقبل»: «العصر الجديد لسياحة الجزر»، والتي ستتناول كيف توفر الجزر في الشرق الأوسط فرصاً جديدة للسياحة، فضلاً عن جلسة بعنوان: «الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مستقبل السفر».



النسخة الأكبر

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته نسختنا الـ30 في عام 2023، ازدادت مشاركة العارضين بنسبة ملحوظة بلغت 26% العام الجاري، مما يجعل نسخة 2024 من المعرض الأكبر في تاريخ الحدث».

وأضافت: «يؤكد هذا النمو الملحوظ سمعة (سوق السفر العربي)، ومكانته الرفيعة باعتباره حدثاً عالمياً لمجتمع السفر والسياحة العالمي، حيث يوفر منصة مثالية لممارسة الأعمال التجارية والتواصل وتبادل المعرفة للحاضرين والعارضين المشاركين عبر مجموعة واسعة من قطاعات السفر والقطاعات».

قطاعات المعرض

وبحسب إدارة المعرض، فقد تم تحقيق النمو في جميع قطاعات المعرض، بما في ذلك الارتفاعات الإقليمية السنوية في الشرق الأوسط (28%)، وآسيا (34%)، وأوروبا (34%)، وأفريقيا (26%).

بدورها، ستعرض أكثر من 100 شركة بارزة في مجال «تكنولوجيا السفر» أحدث ابتكاراتها أمام الجمهور، إذ أصبحت «منطقة تكنولوجيا السفر» في المعرض أكبر بنسبة 58% العام الجاري، مما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في الاهتمام من قبل الشركات التي ترغب في عرض أحدث التطورات التكنولوجية.

كما يواصل «سوق السفر العربي» التزامه بالاستدامة لمدة عام آخر، حيث ستستكشف «قمة الاستدامة» المقرر انعقادها في التاسع من مايو الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتفضيلات المستهلكين، والجهود التعاونية المطلوبة للتأسيس لمستقبل أكثر استدامة للسفر والسياحة، وستكرم «جائزة أفضل جناح مستدام» في المعرض الجهة العارضة التي بذلت جهوداً متميزة لتقليل البصمة الكربونية لبناء جناحها المشارك في الحدث.