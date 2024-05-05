حاكم رأس الخيمة ضيف شرف ومتحدث رئيس في «قمة AIM للاستثمار 2024»

يشارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ضيف شرف، ومتحدثاً رئيساً في افتتاح الدورة الـ13 من «قمة AIM للاستثمار 2024»، التي تُعقد في أبوظبي في الفترة من السابع إلى التاسع من مايو الجاري، تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، بمشاركة 900 متحدث من حول العالم.

تأتي مشاركة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي متحدثاً رئيساً في افتتاح «قمة AIM للاستثمار 2024» تأكيداً على اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، ودفع الجهود لإبرام المزيد من الشراكات الفاعلة والمؤثرة التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقق الازدهار العالمي، بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعوب والمجتمعات حول العالم.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «مشاركة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ضيف شرف، ومتحدثاً رئيساً في افتتاح (قمة AIM للاستثمار 2024)، تجسد حرص سموه على دفع الجهود الدولية نحو العمل المشترك لتحفيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية، بما يعزز مسيرة الازدهار العالمي».

ولفت إلى أن القمة تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، ومسيرتها التنموية المستدامة، ودورها في ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أهمية القمة ودورها في تعزيز مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العالمية.

يشارك في «قمة AIM للاستثمار 2024»، التي تحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أكثر من 100 وزير، وعمدة مدينة، ومحافظ بنك ومصرف مركزي، و900 متحدث، و11 سوقاً مالياً عالمياً، و50 شركة «يونيكورن»، و300 عارض، وما يزيد على 12 ألف مشارك من 175 دولة، في 27 حدثاً مشتركاً، يتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محلياً، وإقليمياً، ودولياً.

وتوفر القمة في دورتها الـ13 العديد من الفرص للمستثمرين، ورجال الأعمال، والشركات الاستثمارية من حوّل العالم، للتواصل والاطلاع على مشروعات استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية، وسبعة اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.

وتؤكد المشاركات في «قمة AIM للاستثمار 2024» المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو المستدام والتوسع والازدهار، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

تشتمل القمة على العديد من الفعاليات، والمنتديات، والجلسات الحوارية، وورش العمل، ضمن محاور رئيسة متنوعة، أبرزها محور الاستثمار، والابتكار والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات، ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.