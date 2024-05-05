«معرفة» تعزز خبرات موظفي «كهرباء دبي»

تسهم منصة «معرفة» للتعاون - التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي لموظفيها - في تطوير معارف وخبرات الموظفين، حيث تسمح لهم بالتواصل مع زملائهم والتعاون في إنجاز المهام والمشاريع، إضافة إلى طرح الأسئلة والحصول على إجابات عنها من المختصين، كما توفر المنصة خاصية المجموعات المهنية المتخصصة، للتواصل بين الموظفين الذين يتشاركون الاهتمامات والأهداف نفسها.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر: «توفر كهرباء دبي الإمكانات اللازمة لترسيخ بيئة عمل إبداعية، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. وتقوم منصة (معرفة) بدور فاعل في تعزيز العمل المشترك، من خلال تبادل المعارف والخبرات بين فرق العمل».