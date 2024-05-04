شركات الطيران تشغّل 10 ملايين مقعد في مطار دبي الدولي خلال مايو

سجل مطار دبي الدولي أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادِرة (10 ملايين في الاتجاهين)، خلال مايو الجاري، مقابل 4.88 ملايين مقعد في أبريل الماضي، ليواصل تصدّره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران الذي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه.

وأكدت المؤسسة المكاسب القوية التي حققها مطار دبي الدولي، مضيفة أنه في مايو 2019، كان مطار دبي الدولي ثامن أكثر المطارات الدولية ازدحاماً من حيث السعة بـ3.4 ملايين مقعد. وبعد خمس سنوات، في مايو 2024، أصبح «دبي الدولي» أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بخمسة ملايين مقعد، بزيادة قدرها 49%، مقارنة بعام 2019.

وللشهر الرابع، منذ منتصف العام الماضي، والثاني منذ بداية عام 2024، بات حجم السعة المقعدية على الرحلات في مطار دبي الدولي يتخطى حاجز خمسة ملايين مقعد شهرياً، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح مزيد من المحطات الجديدة، إضافة إلى تشغيل مزيد من شركات الطيران رحلاتها من وإلى المطار.

وقالت المؤسسة في تقريرها، إن مطار «لندن هيثرو» احتل المركز الثاني، مسجلاً 4.2 ملايين مقعد في مايو، أي أقل بنسبة 20% من حجم السعة في مطار دبي الدولي، فيما تقدّم مطار أمستردام مركزاً واحداً ليصبح ثالث أكثر المطارات الدولية ازدحاماً بـ3.5 ملايين مقعد، أي بزيادة قدرها 3% في عدد المقاعد يومياً، مقارنة بالشهر الماضي، تلاه مطارا سنغافورة وسيؤول في المركزين الرابع والخامس، بنحو 3.4 ملايين مقعد لكل منها.

وواصل مطار دبي أداءه القوي ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، الذي سجل 5.4 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.5 ملايين مقعد في المركز الرابع، فيما حل «لندن هيثرو» في المركز الخامس بنحو 4.4 ملايين مقعد، على الرحلات المحلية والدولية معاً.

وقفز مطار دبي الدولي من المركز الخامس عالمياً إلى المركز الثاني في عدد المسافرين الدوليين والمحليين، على قائمة أكثر 10 مطارات ازدحاماً في جميع أنحاء العالم لعام 2023، بحسب أحدث تصنيف لمجلس المطارات العالمي، محافظاً على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ10 على التوالي، خلال عام 2023. وشهد المطار ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2023، حيث نما إجمالي عدد المسافرين بنسبة 31.7%، ليصل إلى نحو 87 مليون مسافر.